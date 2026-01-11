Уражено бурові платформи «Лукойлу» і ЗРК Бук-М3 окупантів

Підрозділи Сил оборони України завдали серії результативних ударів по об’єктах воєнно-економічного та військового призначення російської федерації. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у неділю, 11 січня.

☝️ У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора українські сили уразили три бурові установки корпорації «Лукойл» в акваторії Каспійського моря. Йдеться про платформи імені

Володимира Філановського;

Юрія Корчагіна;

Валерія Грайфера.

За даними Генштабу, ці об’єкти були залучені до забезпечення російської окупаційної армії. Зафіксовано влучання, наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

📢 Окрім цього, Сили оборони здійснили вогневе ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу Бук-М3 у районі населеного пункту Бараничеве на тимчасово окупованій території Луганської області. У Генштабі зазначили, що цей комплекс протиповітряної оборони середньої дальності використовується для ураження аеродинамічних цілей. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання та подальші вибухи.

☝️ Також українські підрозділи завдали удару по складу матеріально-технічного забезпечення підрозділів 49-ї армії російських окупаційних військ у районі населеного пункту Новотроїцьке на тимчасово окупованій території Херсонської області. У Генштабі наголосили, що це ураження спрямоване на зниження логістичних і бойових спроможностей противника.

👉 Нагадаємо, раніше Сили оборони України уразили місця зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного в тимчасово окупованому Криму. Також повідомлялося, що в ніч перед 11 грудня безпілотники атакували російський Великий Новгород — удар прийшовся по хімічному заводу «Акрон», на території якого виникла пожежа. Крім того, фіксувалася пожежа на оборонному підприємстві в російському Орську.

⚠️ Також британська розвідка застерігає про нову приховану загрозу з боку росії, яка полягає у системній дестабілізації без прямого військового протистояння.