Труханов та чиновники Одеси отримали підозру – прокуратура

Колишньому меру Одеси Геннадію Труханову повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка, за версією слідства, спричинила загибель дев’яти людей. Про це 29 жовтня повідомив Офіс генерального прокурора України.

Згідно з офіційними даними, підозра Труханову висунута за неналежне виконання службових обов’язків. Слідчі встановили, що в період його перебування на посаді не було забезпечено належного функціонування інженерних мереж міста. Через це вулиці Одеси протягом кількох років систематично зазнавали підтоплень після сильних опадів.

Відомо, що мер знав про технічні проблеми міської зливової каналізації, водовідведення та дренажних систем, однак не вжив заходів для їх своєчасного ремонту, як того вимагали його посадові повноваження.

📢 У день трагедії, 30 вересня, Труханов, за даними слідства, не організував належне оповіщення населення про загрозу надзвичайної ситуації, що унеможливило своєчасне реагування та евакуацію громадян.

Крім нього, підозри у службовій недбалості (ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України) отримали ще вісім посадовців Одеської міськради та підпорядкованих комунальних підприємств.

Серед фігурантів справи:
  • два заступники міського голови;
  • директори департаментів міського господарства та муніципальної безпеки;
  • директор і начальник структурного підрозділу КП «Міські дороги»;
  • двоє головних інженерів цього ж підприємства.

☝️ Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів усім підозрюваним, а також про відсторонення діючих чиновників від посад. У межах кримінального провадження тривають судові експертизи.

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що Труханову та його колишнім підлеглим вже вручили повідомлення про підозру.

Нагадаємо, 30 вересня в Одесі за добу випала майже двомісячна норма опадів. Стихія призвела до загибелі дев’яти людей, серед яких — одна дитина. Було затоплено 42 укриття, пошкоджено 868 будинків, у тому числі 286 приватних і 582 багатоквартирних, де постраждали 723 квартири.

Як повідомлялося раніше, з 14 жовтня Геннадія Труханова позбавлено українського громадянства, оскільки він має паспорт громадянина рф.

