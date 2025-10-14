Вівторок, 14 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

Труханов офіційно втратив українське громадянство через паспорт рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Труханов офіційно втратив українське громадянство через паспорт рф

Міському голові Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України. Про це у вівторок, 14 жовтня, поінформувала Служба безпеки України (СБУ).

📢 «Комісія при президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення громадянства нашої держави міському голові Одеси Геннадію Труханову. Таке рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки і затверджене указом президента України», – йдеться у повідомленні відомства.

За інформацією СБУ, станом на зараз Геннадій Труханов є громадянином російської федерації. Він має чинний закордонний паспорт країни-агресора, копії якого перебувають у розпорядженні українських спецслужб.

📄 «Згідно із наявними даними, 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України і тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий строком на 10 років і наразі є діючим документом», – повідомили у СБУ.

Щодо внутрішнього паспорта рф, то, за словами спецслужби, у 2017 році представники Труханова зверталися до російських органів із заявою, після чого суд у московській області скасував чинність цього документа. Водночас у додаткових поясненнях суд зазначив, що така відмова «не влечет лишение гражданства российской федерации, приобретенного лицом на законном основании».

Таким чином, як підкреслили в СБУ, Геннадій Труханов і надалі залишається громадянином держави-агресора. Крім того, він має російський ідентифікаційний код, який фіксується у базах федеральної податкової служби рф.

Раніше у вівторок шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що підтверджено наявність громадянства росії у кількох осіб. За його словами, «вже підготовлені відповідні рішення щодо них і підписано указ».

Сьогодні ж стало відомо, що глава держави доручив розглянути можливість створення військової адміністрації в Одесі.

☝️ Нагадаємо, петиція з вимогою позбавити українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова всього за кілька годин зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Автор звернення наголошував, що журналісти неодноразово публікували розслідування про можливу наявність у Труханова паспорта рф. Сам Труханов цю інформацію раніше спростовував.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Чверть боїв – на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

Генштаб: третина боїв припала на Покровський напрямок, ворог активніший на Південно-Слобожанському

ВІЙНА

Трамп: в Китаї відбуваються дуже погані речі

ПОЛІТИКА

Троїцька громада виплатила військовим понад 2 мільйони гривень допомоги

ЛУГАНЩИНА

росія атакувала Україну 183 ударними дронами

ВІЙНА

На росії Бєлгород в темряві: блекаут після атаки на енергетику

ПОДІЇ

Зеленський підписав закон про виплати військовим, звільненим з полону

ВАЖЛИВО

Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф

ПОДІЇ

Зеленський: росіяни казали США, що окупують Донбас до жовтня, натомість зараз наші війська просуваються вперед

ПОДІЇ

Окупанти почали застосовувати «Шахеди» з онлайн-керуванням

ПОДІЇ

У двох областях України атаковано енергетичні об’єкти

ВАЖЛИВО

Луганчани організували онлайн-захід «Музика життя» до Всесвітнього дня ментального здоров’я

ЛУГАНЩИНА

Кабмін затвердив критерії країн для множинного громадянства

ВЛАДА

Трамп пригрозив путіну передачею Україні ракет Tomahawk

ВАЖЛИВО

Понад 60% газовидобутку України зруйновано після атак рф — Bloomberg

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"