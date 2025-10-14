Труханов офіційно втратив українське громадянство через паспорт рф

Міському голові Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України. Про це у вівторок, 14 жовтня, поінформувала Служба безпеки України (СБУ).

📢 «Комісія при президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення громадянства нашої держави міському голові Одеси Геннадію Труханову. Таке рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки і затверджене указом президента України», – йдеться у повідомленні відомства.

За інформацією СБУ, станом на зараз Геннадій Труханов є громадянином російської федерації. Він має чинний закордонний паспорт країни-агресора, копії якого перебувають у розпорядженні українських спецслужб.

📄 «Згідно із наявними даними, 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України і тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий строком на 10 років і наразі є діючим документом», – повідомили у СБУ.

Щодо внутрішнього паспорта рф, то, за словами спецслужби, у 2017 році представники Труханова зверталися до російських органів із заявою, після чого суд у московській області скасував чинність цього документа. Водночас у додаткових поясненнях суд зазначив, що така відмова «не влечет лишение гражданства российской федерации, приобретенного лицом на законном основании».

Таким чином, як підкреслили в СБУ, Геннадій Труханов і надалі залишається громадянином держави-агресора. Крім того, він має російський ідентифікаційний код, який фіксується у базах федеральної податкової служби рф.

Раніше у вівторок шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що підтверджено наявність громадянства росії у кількох осіб. За його словами, «вже підготовлені відповідні рішення щодо них і підписано указ».

Сьогодні ж стало відомо, що глава держави доручив розглянути можливість створення військової адміністрації в Одесі.

☝️ Нагадаємо, петиція з вимогою позбавити українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова всього за кілька годин зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Автор звернення наголошував, що журналісти неодноразово публікували розслідування про можливу наявність у Труханова паспорта рф. Сам Труханов цю інформацію раніше спростовував.