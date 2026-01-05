Понеділок, 5 Січня, 2026
Трамп знову поверне всі або навіть більше коштів, витрачених на Україну

Денис Молотов
Фото: Дональд Трамп, 47-й президент США.

Сполучені Штати можуть повернути всі або навіть «більше ніж усі» гроші, які були витрачені на Україну за президентства Джо Байдена. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

За словами американського лідера, війна в Україні наразі «нічого не коштує» для США. Ба більше, як стверджує Трамп, Вашингтон навіть отримує з цього фінансову вигоду.

📢 «Ба більше — ми заробляємо гроші, тому що на відміну від Байдена — Байден дав 350 млрд доларів, просто віддав їх», — заявив президент США.

Трамп наголосив, що значну частину витрачених коштів, за його словами, вже вдалося повернути завдяки укладенню угоди щодо рідкісноземельних металів з Україною.

☝️ «Тепер я повернув значну частину, тому що ми уклали угоду щодо рідкоземельних металів, увійшли у сферу рідкоземельних металів, і ми повернемо багато цих грошей. Можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж усі гроші», — похвалився глава Білого дому.

Президент США висловив переконання, що процес повернення коштів триватиме й надалі, а фінансові надходження для Сполучених Штатів можуть зрости.

👉 Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що не вірить у російські твердження про нібито атаку безпілотників на резиденцію російського диктатора путіна.

📌 Також раніше стало відомо, що США тимчасово керуватимуть Венесуелою до моменту безпечної, правової та легітимної передачі влади. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час пресконференції 3 січня.

