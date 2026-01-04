Неділя, 4 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

США керуватимуть Венесуелою до передачі влади — Трамп

Денис Молотов
США керуватимуть Венесуелою до передачі влади — Трамп
Фото: Дональд Трамп, 47-й президент США.

Сполучені Штати Америки тимчасово керуватимуть Венесуелою до моменту безпечної, правової та легітимної передачі влади. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час пресконференції 3 січня, передає РБК-Україна.

За словами американського лідера, проведена операція стала безпрецедентною за масштабами та інтенсивністю.

📢 «Сьогоднішня операція — це атака, якої люди не бачили з часів Другої світової війни. Це була атака на сильно укріплений військовий форт у центрі Каракаса з метою притягнути до відповідальності злочинця Мадуро», — заявив Трамп.

Президент США наголосив, що Вашингтон не має наміру допустити хаосу або стороннього втручання в управління країною.

📢 «Ми будемо керувати країною (Венесуелою), поки не зможемо забезпечити безпечну, правильну і правову передачу влади. Ми не хочемо, щоб у ситуацію втрутився хтось ще. Ми будемо керувати країною», — зазначив Трамп.

☝️ Він також повідомив, що Сполучені Штати були готові до другої, значно масштабнішої хвилі ударів.

📢 «Ми готувалися до другої хвилі, ми думали, що вона буде потрібною, але, напевно, вже ні, бо перша хвиля атаки була надзвичайно успішною», — додав президент США.

Окремо Трамп підкреслив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро постане перед американською системою правосуддя.

📢 «Мадуро зіткнеться з усією міццю американського правосуддя на американській землі», — заявив він.

Нагадаємо, у ніч проти 3 січня США завдали ударів по столиці Венесуели Каракасу. У місті пролунали вибухи.

Згодом Дональд Трамп заявив про успішне завершення масштабної операції проти Венесуели, повідомивши, що президент Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був затриманий та вивезений з країни.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Благодійний вертеп у Нью-Йорку: українська традиція в часи війни

ЕКСКЛЮЗИВ

Колишньому народному депутату загрожує довічне ув’язнення

КРИМІНАЛ

Суд у Києві продовжив процесуальні обов’язки Кудрицькому

КРИМІНАЛ

Показані росією “уламки дрона” не можуть вважатися доказами “атаки” на резиденцію путіна: у ЦПД пояснили, чому

ПОДІЇ

Фейк Першого каналу: В Україні православні храми перетворюють на кінотеатри та дискотеки

СТОПФЕЙК

Лукашенко погрожує Україні через «атаку» на резиденцію путіна

ВАЖЛИВО

Сирський: «мирний план» США не обмежує мобілізацію України

ВАЖЛИВО

Вибори не можна проводити як до війни – ЦВК

ВЛАДА

У москві госпіталізували кадирова: повільно здихає – ЗМІ

ПОДІЇ

У Харкові зросла кількість загиблих після ракетного удару рф

ВАЖЛИВО

Війна проти України коштувала рф $550 млрд

ВІЙНА

В Україні на бойове чергування заступили ще два комплекси ППО Patriot

ВАЖЛИВО

Лідери ЄС провели термінову розмову щодо України після заяв рф

ПОЛІТИКА

Дрон рф вдарив по автомобілю з хлібом на Чернігівщині, є поранений

ВІЙНА

Трамп знову зв’язався з російським диктатором путіним

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ