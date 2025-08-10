Неділя, 10 Серпня, 2025
Трамп залишив у силі ініціативу Байдена щодо контролю чутливих технологій

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення продовжити дію надзвичайного стану, запровадженого у серпні 2023 року його попередником Джо Байденом. Документ стосується обмеження розвитку чутливих технологій у країнах, які вважаються загрозливими для безпеки Сполучених Штатів. Відповідний указ оприлюднила пресслужба Білого дому.

Метою заходів є стримування технологічного прогресу держав, які перебувають у конфлікті або суперництві зі США, зокрема Китаю. Для цього Вашингтон продовжує застосовувати контроль за американськими інвестиціями, що можуть потрапити до таких країн.

📢 «У межах нинішньої стратегії розвитку цих технологій і продуктів, країни, що викликають занепокоєння, використовують або мають можливість використовувати певні зовнішні інвестиції Сполучених Штатів, включаючи певні нематеріальні вигоди, які часто супроводжують інвестиції Сполучених Штатів і допомагають компаніям досягати успіху. Такі інвестиції можуть посилити загрозу національній безпеці Сполучених Штатів», — зазначено в тексті указу.

Рішення Трампа фактично залишає чинними всі положення документа Байдена ще на один рік. Це означає, що обмеження продовжать діяти на всі інвестиційні угоди, здатні сприяти розвитку передових технологій у країнах, які у Вашингтоні відносять до групи «проблемних».

Тема контролю над технологічними потоками залишається особливо актуальною на тлі дій Китаю. Раніше стало відомо, що Пекін почав обмежувати постачання низки критично важливих мінералів до західних країн. Такі кроки вже призвели до затримок у виробництві оборонної продукції та змушують компанії шукати нові джерела сировини по всьому світу.

Попри певні обмеження, експорт Китаєм рідкісноземельних матеріалів цього року сягнув найвищого рівня з 2009 року. Аналітики пов’язують це зі зростанням попиту з боку виробників високоякісних магнітів, розташованих за межами китайської юрисдикції.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує зустріч із російським диктатором володимиром путіним.

 

