Трамп заявив про великі вигоди для України у разі мирної угоди з рф

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з шостим президентом України Володимиром Зеленським заявив, що потенційна «мирна угода» з росією здатна принести Україні «великі економічні вигоди». Про це повідомляє Sky News у неділю, 28 грудня.

Американський лідер зробив цю заяву після того, як привітав Володимира Зеленського у своїй резиденції Мар-а-Лаго.

📢 «Для України є великі економічні переваги, адже попереду багато відновлювальних робіт», — наголосив Дональд Трамп.

☝️ За його словами, Україна має значний потенціал для економічного зростання, а українська сторона зацікавлена якнайшвидше розпочати процес відновлення країни.

📢 «Це принесе великі економічні вигоди для України», — підкреслив президент США.

Раніше Володимир Зеленський повідомив європейським лідерам, що не очікує відмови росії від максималістських вимог і її згоди з запропонованим «мирним планом». Водночас шостий президент України заявляв, що план Дональда Трампа узгоджений приблизно на 90% і «багато чого можна вирішити до Нового року».

☝️ Нагадаємо, напередодні переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа європейські лідери й міжнародні партнери підтвердили подальшу підтримку України.

💪 Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск надіслав лаконічне повідомлення Володимиру Зеленському напередодні його зустрічі з главою Білого дому у резиденції Мар-а-Лаго.