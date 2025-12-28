Туск побажав Зеленському успіху перед зустріччю з Трампом

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск надіслав лаконічне, але важливе повідомлення шостому президентові України Володимиру Зеленському напередодні його зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом у резиденції Мар-а-Лаго.

☝️ З огляду на те, що серед ключових тем переговорів очікується майбутня безпека Європи, Дональд Туск побажав українському лідеру успіху під час перемовин у США.

📌 За інформацією джерел, після завершення зустрічі у Флориді Володимир Зеленський і Дональд Трамп планують провести контакти з європейськими лідерами для координації спільних позицій.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Маямі для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Раніше глава української держави заявляв, що план Трампа узгоджений приблизно на 90% і «багато чого можна вирішити до Нового року».

📢 Європейські лідери та міжнародні партнери також підтвердили підтримку України напередодні переговорів президентів України та США.

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбудеться 28 грудня у місті Палм-Біч, штат Флорида.