Трамп заявив про початок діалогу між США та Кубою

Переговори США і Куби офіційно розпочалися. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, повідомляє Associated Press.

📢 «Ми розпочинаємо розмовляти з Кубою», — заявив американський лідер, коментуючи новий етап відносин між Вашингтоном і Гаваною.

Заява пролунала на тлі нещодавнього рішення Трампа щодо посилення економічного тиску на Кубу.

Минулого тижня президент США підписав указ про запровадження мит на будь-які товари з країн, які продають або постачають нафту Кубі. Цей крок, як зазначає агентство, насамперед чинить тиск на Мексику, від поставок якої Куба останнім часом суттєво залежить.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум застерегла, що такі обмеження можуть призвести до гуманітарної кризи на острові. Вона заявила про намір шукати альтернативні шляхи, щоб продовжити допомогу Кубі.

☝️ Водночас Дональд Трамп висловив переконання, що ситуацію можна врегулювати дипломатичним шляхом.

📢 «Це не обов’язково має бути гуманітарна криза. Я думаю, що вони, ймовірно, прийдуть до нас і захочуть укласти угоду. Тож Куба знову буде вільною. Я думаю, знаєте, ми будемо добрими», — заявив президент США.

Як зазначає Associated Press, увага Білого дому до Куби посилилася після подій на початку січня, коли американські військові захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Це, за оцінкою аналітиків, могло вплинути на регіональну політику США в Карибському басейні.

Нагадаємо, раніше Куба оголосила “міжнародний надзвичайний стан” у зв’язку з різким загостренням відносин зі Сполученими Штатами.