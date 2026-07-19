Обстріл Одеси: рф завдала ракетного удару по місту

У неділю вдень, 19 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на портову інфраструктуру та житлові квартали півдня України. Ціллю швидкісного удару ворога став обласний центр Одеської області. Про оперативну обстановку та перші наслідки чергового терористичного акту офіційно повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

«На місці влучання утворилася вирва»

Повітряну тривогу в регіоні оголосили об 11:42 через загрозу застосування балістичних та надзвукових ракет типу «Онікс» з території тимчасово окупованого Криму. Вже за шість хвилин в місті пролунав потужний вибух.

📢 «Ворог завдав ракетного удару по Одесі. На місці влучання утворилася вирва. Попередньо, постраждала одна людина», – мовиться у повідомленні.

За словами Олега Кіпера, вибухова хвиля та уламки ракети також пошкодили кілька цивільних автомобілів, які були припарковані неподалік від епіцентру вибуху. Наразі на місці прильоту працюють екстрені служби, а вся інформація щодо масштабу руйнувань продовжує уточнюватися.

Масштаби масованого повітряного терору рф

Денний обстріл Одеси став прямим продовженням однієї з найважчих повітряних атак на територію України за останній час.

Нагадаємо:

Нічний комбінований удар: у ніч на 19 липня 2026 року російська армія випустила по українських містах 166 засобів повітряного нападу (ударні БпЛА, ракети наземного та повітряного базування). Більшість повітряних цілей ліквідували сили ППО.

у ніч на 19 липня 2026 року російська армія випустила по українських містах (ударні БпЛА, ракети наземного та повітряного базування). Більшість повітряних цілей ліквідували сили ППО. Атака на столицю: основним вектором нічного нальоту став Київ. Столиця зазнала найпотужнішого балістичного удару з початку війни — моніторингові канали нарахували понад 40 балістичних ракет у напрямку міста.

Ситуація на Одещині: паралельно з сьогоднішнім прильотом, в Одеській ОВА повідомили про завершення розбору завалів після вчорашнього ракетного удару по Одеському району. На жаль, підтверджено загибель 16-річного хлопця, ще 12 громадян (серед яких дворічна дитина) отримали поранення.

📢 Очільник Одеської ОВА зазначив:

«Уточнені дані щодо наслідків ворожого удару по парку розваг на Одещині. Станом на зараз, на жаль підтверджено загибель 16-річного хлопця. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Ще 12 людей постраждало, серед них 2-річний хлопчик та 17-річна дівчина. Наразі десятеро людей залишаються в лікарні, стан чотирьох з них лікарі оцінюють як важкий. У дитини діагностовано гостру реакцію на стрес, допомогу надано в повному обсязі, продовжує лікування амбулаторно».

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Військові та представники ОВА вкотре звертаються до мешканців Одеси із проханням суворо дотримуватися правил безпеки та негайно ховатися в укриття під час оголошення балістичної загрози.