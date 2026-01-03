Субота, 3 Січня, 2026
Трамп заявив про затримання Ніколаса Мадуро та його вивезення з Венесуели

Денис Молотов
Трамп заявив про затримання Ніколаса Мадуро та його вивезення з Венесуели
Фото: Дональд Трамп, 47-й президент США.

Президент США Дональд Трамп заявив про успішне проведення масштабної операції проти Венесуели, внаслідок якої президент країни Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був захоплений та вивезений за межі держави. Відповідну заяву американський лідер оприлюднив у соціальній мережі Truth Social у суботу, 3 січня.

📢 «Сполучені Штати Америки успішно провели масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, який разом зі своєю дружиною був захоплений і вивезений з країни», — написав Трамп.

Трамп заявив про захоплення Ніколаса Мадуро та його вивезення з Венесуели 01
Скриншот повідомлення 47-го президента США в соцмережі Truth Social

За словами глави Білого дому, операцію було проведено у взаємодії з правоохоронними органами США. Детальнішу інформацію щодо перебігу та результатів операції президент пообіцяв оприлюднити пізніше під час пресконференції у резиденції Мар-а-Лаго.

☝️ Нагадаємо, у ніч проти 3 січня Сполучені Штати завдали ударів по столиці Венесуели Каракасу, у місті лунали вибухи. Після цього Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан та звинуватив США у військовій агресії проти країни.

За даними місцевих ЗМІ, удари могли бути завдані по будівлі парламенту Венесуели, помешканню міністра оборони, а також по південних районах Каракаса, зокрема по військовому комплексу Фуерте-Тіуна та авіабазі. Офіційного підтвердження цієї інформації венесуельська влада наразі не надала.

