Трамп про великі проблеми в путіна: «тижнева» війна триває четвертий рік

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор владімір путін мав би виграти війну в Україні за тиждень, однак конфлікт триває вже майже чотири роки. На його думку, це свідчить про серйозні втрати, проблеми та невдачі росії у веденні бойових дій. Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами у Вашингтоні 14 жовтня.

Трамп підкреслив, що відчуває розчарування через затяжний характер війни, адже не очікував, що москва продовжуватиме агресію так довго.

📢 «Я дуже розчарований, тому що у володимира (путіна. – Ред.) і мене були дуже хороші стосунки, і, ймовірно, залишаються такими й досі. Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Ця війна є для нього такою поганою», – сказав Трамп.

Американський президент також наголосив, що нинішній конфлікт в Україні став найбільш кривавим з часів Другої світової війни. Він зауважив, що економіка росії стоїть на межі колапсу, тоді як війна продовжується, не приносячи москві жодних стратегічних успіхів.

☝️ За словами Трампа, російський диктатор міг би легко завершити війну, якби справді цього хотів. Президент США наголосив, що війна триває не через неможливість досягнення миру, а через відсутність політичної волі кремля.

📢 «Він (путін. – Ред.) просто не хоче закінчувати війну. Він може закінчити цю війну і міг би зробити це швидко», – наголосив Трамп.

У контексті триваючих бойових дій Трамп також згадав про військову допомогу Україні. Зокрема, він припустив, що під час запланованої зустрічі з шостим президентом України Володимиром Зеленським у США може бути порушене питання про постачання ракет Tomahawk.

Президент США зазначив, що Україна потребує подібного озброєння, а Сполучені Штати мають достатній арсенал таких систем. Водночас він не уточнив, чи ухвалено рішення щодо передання цих систем Україні.

👉 Також нагадаємо, міністр оборони США Піт Геґсет запевнив, що під керівництвом президента США Дональда Трампа та у тісній співпраці з європейськими союзниками війні в Україні буде покладено край.