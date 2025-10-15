Четвер, 16 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Трамп про великі проблеми в путіна: «тижнева» війна триває четвертий рік

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп про великі проблеми в путіна: «тижнева» війна триває четвертий рік

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор владімір путін мав би виграти війну в Україні за тиждень, однак конфлікт триває вже майже чотири роки. На його думку, це свідчить про серйозні втрати, проблеми та невдачі росії у веденні бойових дій. Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами у Вашингтоні 14 жовтня.

Трамп підкреслив, що відчуває розчарування через затяжний характер війни, адже не очікував, що москва продовжуватиме агресію так довго.

📢 «Я дуже розчарований, тому що у володимира (путіна. – Ред.) і мене були дуже хороші стосунки, і, ймовірно, залишаються такими й досі. Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Ця війна є для нього такою поганою», – сказав Трамп.

Американський президент також наголосив, що нинішній конфлікт в Україні став найбільш кривавим з часів Другої світової війни. Він зауважив, що економіка росії стоїть на межі колапсу, тоді як війна продовжується, не приносячи москві жодних стратегічних успіхів.

☝️ За словами Трампа, російський диктатор міг би легко завершити війну, якби справді цього хотів. Президент США наголосив, що війна триває не через неможливість досягнення миру, а через відсутність політичної волі кремля.

📢 «Він (путін. – Ред.) просто не хоче закінчувати війну. Він може закінчити цю війну і міг би зробити це швидко», – наголосив Трамп.

У контексті триваючих бойових дій Трамп також згадав про військову допомогу Україні. Зокрема, він припустив, що під час запланованої зустрічі з шостим президентом України Володимиром Зеленським у США може бути порушене питання про постачання ракет Tomahawk.

Президент США зазначив, що Україна потребує подібного озброєння, а Сполучені Штати мають достатній арсенал таких систем. Водночас він не уточнив, чи ухвалено рішення щодо передання цих систем Україні.

👉 Також нагадаємо, міністр оборони США Піт Геґсет запевнив, що під керівництвом президента США Дональда Трампа та у тісній співпраці з європейськими союзниками війні в Україні буде покладено край.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Албанія допомагає росії збувати нафту попри санкції – ЗМІ

ПОДІЇ

Чверть боїв – на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

Фейк: СБУ почала переслідувати тих, хто пише слово «Росія» з великої літери

СТОПФЕЙК

В Україні відкрили понад 47 тисяч справ за порушення військового обліку

СУСПІЛЬСТВО

Фейк: Кабмін залишив українців без опалення – воно буде лише з 1 листопада

СТОПФЕЙК

Американці схвалюють санкції проти рф і постачання зброї Києву

СУСПІЛЬСТВО

123 бойові зіткнення на фронті за добу: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

ПОДІЇ

Протруювання в домашніх умовах vs професійне: що вибрати фермеру

СУСПІЛЬСТВО

ЄС схвалив умови нової торговельної угоди з Україною

ВАЖЛИВО

Естонія закрила дорогу через активність «зелених чоловічків» рф біля кордону

ПОДІЇ

Південна Африка розслідує, як їхнє “цивільне” обладнання потрапило до дронів-камікадзе рф

ПОДІЇ

Геґсет: під керівництвом Дональда Трампа війні в Україні буде покладено край

ВАЖЛИВО

Зеленський: на випадок атак на енергетику в України є план “А” і план “Б” – “енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати”

ПОДІЇ

Представники Луганщини взяли участь у форумі з питань раннього втручання в Україні

ЛУГАНЩИНА

Окупанти почали застосовувати «Шахеди» з онлайн-керуванням

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"