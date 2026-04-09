Країна будує нову архітектуру енергетичної безпеки: уряд і громади синхронізують плани стійкості

Денис Молотов
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 09.04.2026

Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України відбулася панельна дискусія «Діалог громад з Урядом». Представники регіонів та органів влади на місцях мали змогу безпосередньо звернутися з пропозиціями та запитаннями до членів Кабінету Міністрів. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в четвер, 9 квітня.

✅ Такий формат дозволяє швидше знаходити рішення для проблем, які накопичилися в областях і громадах.

Особливу увагу учасники приділили якісній реалізації Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст, забезпеченню енергетичної стійкості регіонів та підготовці до наступного опалювального сезону.

▶️ Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час панельної дискусії «Діалог громад з Урядом» наголосила, що кожен регіон мав зробити висновки після минулої надважкої зими, і ці висновки вже внесені до планів стійкості.

📢 «Кожен мав зробити висновки щодо енергетичної стійкості після минулої надважкої зими. Ці пропозиції внесені до планів стійкості регіонів», — заявила Юлія Свириденко.

Вона окреслила чотири ключові пріоритети енергетичної стійкості:
  • фізичний захист підстанцій;
  • розвиток розподіленої генерації;
  • забезпечення засобами автономного живлення об’єктів критичної інфраструктури;
  • децентралізація системи теплопостачання.

Загальна вартість Плану енергостійкості регіонів становить 278,32 млрд гривень. Крім того, нещодавно з резервного фонду державного бюджету на захист об’єктів енергетики прифронтових територій спрямовано 22 млрд гривень.

▶️ Віце-прем’єр-міністр України з відновлення — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що держава переходить від точкових заходів до системних рішень.

📢 «Реалізація планів стійкості важлива для кожного регіону», — підкреслив Олексій Кулеба.

Він детально розповів про механізми виконання планів і розподіл відповідальності між Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, обласними державними адміністраціями (ОВА) та громадами. Йшлося про інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу та систем життєзабезпечення, розвиток розподіленої генерації електричної та теплової енергії, а також забезпечення безперебійного теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

▶️Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр енергетики України Денис Шмигаль підсумував обговорення словами:

📢 «Країна будує нову архітектуру енергетичної безпеки».

Такий підхід передбачає не лише відновлення зруйнованого, а й створення більш стійкої, децентралізованої та захищеної енергетичної системи, яка зможе витримувати нові виклики.

👉 Також нагадаємо, 9 квітня, проводилось засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. До його роботи долучилася делегація Луганщини на чолі з очільником регіону Олексієм Харченком. Учасники засідання мали змогу долучитися до двох окремих діалогів громад — із Парламентом та Урядом.

