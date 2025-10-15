Геґсет: під керівництвом Дональда Трампа війні в Україні буде покладено край

Під керівництвом президента США Дональда Трампа та у тісній співпраці з європейськими союзниками війні в Україні буде покладено край. Про це заявив міністр оборони США Піт Геґсет під час відкриття засідання Координаційної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі 15 жовтня, повідомляє Інтер-факс.

📢 «Під непохитним керівництвом президента Трампа, і зокрема, разом з нашими європейськими союзниками, ми покладемо край війні в Україні. Війна має закінчитися. Як ми бачили, як він робив у Газі та на Близькому Сході. Президент Трамп знає, як кувати мир, та створювати можливості в ситуаціях і сценаріях, де мир здається далеким. Він і тільки він має здатність це зробити. Ця війна не розпочалася за часів президента Трампа, але вона закінчиться за його правління. Тож давайте скористаємося цим моментом, рішуче куватимемо мир в Україні та принесемо мир силою», – заявив Геґсет.

☝️ Міністр оборони США наголосив, що якщо не буде шляху до миру у короткостроковій перспективі, Сполучені Штати разом із союзниками «вживуть необхідних заходів, щоб нав’язати росії ціну за продовження агресії».

📢 «Якщо ми повинні зробити цей крок, військове міністерство США готове зробити свій внесок таким чином, як це можуть зробити лише Сполучені Штати», – підкреслив глава Пентагону.

За словами Геґсета, у Вашингтоні розуміють, що найефективнішими засобами стримування російської агресії залишаються «смертоносне, боєздатне НАТО під керівництвом Європи». Також відомо, що «українська армія, здатна захистити себе і стримувати ворога вздовж кордону Альянсу».

📢 «Знову ж таки, мир через силу», – резюмував очільник Пентагону.

Раніше Геґсет наголошував, що США очікують від європейських партнерів по НАТО збільшення закупівель американського озброєння в межах ініціативи PURL для подальшої передачі Україні.

👉 Також нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення втрати росії у війні з Україною сягнули величезних масштабів. За даними високопосадовця НАТО, країна-агресор втратила від 4 до 9 тисяч бойових танків і близько 20 тисяч броньованих машин.