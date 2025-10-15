Середа, 15 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Геґсет: під керівництвом Дональда Трампа війні в Україні буде покладено край

Денис Молотов
Денис Молотов
Гегсет: під керівництвом Дональда Трампа війні в Україні буде покладено край

Під керівництвом президента США Дональда Трампа та у тісній співпраці з європейськими союзниками війні в Україні буде покладено край. Про це заявив міністр оборони США Піт Геґсет під час відкриття засідання Координаційної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі 15 жовтня, повідомляє Інтер-факс.

📢 «Під непохитним керівництвом президента Трампа, і зокрема, разом з нашими європейськими союзниками, ми покладемо край війні в Україні. Війна має закінчитися. Як ми бачили, як він робив у Газі та на Близькому Сході. Президент Трамп знає, як кувати мир, та створювати можливості в ситуаціях і сценаріях, де мир здається далеким. Він і тільки він має здатність це зробити. Ця війна не розпочалася за часів президента Трампа, але вона закінчиться за його правління. Тож давайте скористаємося цим моментом, рішуче куватимемо мир в Україні та принесемо мир силою», – заявив Геґсет.

☝️ Міністр оборони США наголосив, що якщо не буде шляху до миру у короткостроковій перспективі, Сполучені Штати разом із союзниками «вживуть необхідних заходів, щоб нав’язати росії ціну за продовження агресії».

📢 «Якщо ми повинні зробити цей крок, військове міністерство США готове зробити свій внесок таким чином, як це можуть зробити лише Сполучені Штати», – підкреслив глава Пентагону.

За словами Геґсета, у Вашингтоні розуміють, що найефективнішими засобами стримування російської агресії залишаються «смертоносне, боєздатне НАТО під керівництвом Європи». Також відомо, що «українська армія, здатна захистити себе і стримувати ворога вздовж кордону Альянсу».

📢 «Знову ж таки, мир через силу», – резюмував очільник Пентагону.

Раніше Геґсет наголошував, що США очікують від європейських партнерів по НАТО збільшення закупівель американського озброєння в межах ініціативи PURL для подальшої передачі Україні.

👉 Також нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення втрати росії у війні з Україною сягнули величезних масштабів. За даними високопосадовця НАТО, країна-агресор втратила від 4 до 9 тисяч бойових танків і близько 20 тисяч броньованих машин.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

рф вдарила по Запорізькому району: один загиблий, пошкоджено житло

ВІЙНА

АРМА повертає управління ТРЦ Gulliver державі

ЕКОНОМІКА

На Одещині начальника ТЦК затримали на хабарі у $2 тисячі

КРИМІНАЛ

Україна відбила чергову масовану атаку: понад 400 збитих повітряних цілей

ВІЙНА

Трамп і Зеленський можуть зустрітися у Вашингтоні вже цього тижня

ВАЖЛИВО

Трамп звинуватив Іспанію у «нечесності» щодо союзників по НАТО

ПОЛІТИКА

На фронті відбулося 199 бойових зіткнень, окупанти застосували 1848 дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Трамп зазначив, що Іспанію слід вигнати з НАТО

ПОЛІТИКА

Час грає на користь України та виснажує економіку росії – Каллас

ВАЖЛИВО

Фінансові стимули не працюють: росія не може компенсувати втрати на війні проти України – ISW

ПОДІЇ

У дронах рф, що атакують Україну, знайшли компоненти з ПАР

ПОДІЇ

Сибіга: росія гірша за ХАМАС і має відчути справжню ціну війни

ВАЖЛИВО

Диктатор путін приїхав до Таджикистану попри ордер МКС

ПОЛІТИКА

Кремінська громада: ще 37 мешканців отримають фінансову допомогу

ЛУГАНЩИНА

Делегація України вирушила до США для переговорів у Вашингтоні

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"