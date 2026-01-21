Трамп повідомив: його «рада миру» замінить ООН

Президент США Дональд Трамп заявив, що створена ним «рада миру» у майбутньому може замінити Організацію Об’єднаних Націй (ООН), яку він розкритикував за неефективність у припиненні збройних конфліктів. Про це глава Білого дому повідомив під час пресконференції у вівторок, 20 січня, передає CNN.

📢 «ООН просто не дуже допомагала. Я великий шанувальник потенціалу ООН, але вона ніколи не виправдовувала свого потенціалу. ООН мала врегулювати всі війни, які врегулював я. Я ніколи не ходив до них, навіть і не думав туди йти», — заявив Трамп.

Окрім цього, президент США знову поставив під сумнів готовність союзників по НАТО захищати інтереси Вашингтона.

📢 «Я зробив для НАТО більше, ніж будь-яка інша людина – жива чи мертва. Я знаю, що ми прийдемо їм на допомогу. Але справді ставлю під сумнів, чи прийдуть вони на допомогу нам», — наголосив Трамп.

Також він вкотре звинувачував свого попередника Джо Байдена у внутрішніх проблемах США, зокрема в питаннях імміграції та інфляції.

☝️ Раніше західні ЗМІ повідомляли, що частина країн Заходу відмовилася приєднуватися до «Ради миру» Трампа. Зокрема, Норвегія заявила, що для держав, які будують свою політику на основі ООН та міжнародного права, участь у цій структурі є неможливою.

👉 Нагадаємо, що Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен звернувся до мешканців острова із закликом завчасно підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій та зробити запас продуктів щонайменше на п’ять днів.