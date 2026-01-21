Середа, 21 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Трамп повідомив: його «рада миру» замінить ООН

Денис Молотов
Трамп повідомив: його «рада миру» замінить ООН
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що створена ним «рада миру» у майбутньому може замінити Організацію Об’єднаних Націй (ООН), яку він розкритикував за неефективність у припиненні збройних конфліктів. Про це глава Білого дому повідомив під час пресконференції у вівторок, 20 січня, передає CNN.

📢 «ООН просто не дуже допомагала. Я великий шанувальник потенціалу ООН, але вона ніколи не виправдовувала свого потенціалу. ООН мала врегулювати всі війни, які врегулював я. Я ніколи не ходив до них, навіть і не думав туди йти», — заявив Трамп.

Окрім цього, президент США знову поставив під сумнів готовність союзників по НАТО захищати інтереси Вашингтона.

📢 «Я зробив для НАТО більше, ніж будь-яка інша людина – жива чи мертва. Я знаю, що ми прийдемо їм на допомогу. Але справді ставлю під сумнів, чи прийдуть вони на допомогу нам», — наголосив Трамп.

Також він вкотре звинувачував свого попередника Джо Байдена у внутрішніх проблемах США, зокрема в питаннях імміграції та інфляції.

☝️ Раніше західні ЗМІ повідомляли, що частина країн Заходу відмовилася приєднуватися до «Ради миру» Трампа. Зокрема, Норвегія заявила, що для держав, які будують свою політику на основі ООН та міжнародного права, участь у цій структурі є неможливою.

👉 Нагадаємо, що Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен звернувся до мешканців острова із закликом завчасно підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій та зробити запас продуктів щонайменше на п’ять днів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Рада ЄС ухвалила нове зниження ліміту ціни на російську нафту

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 180 бойових зіткнень, ворог скинув 234 керовані авіабомби – Генштаб

ВІЙНА

Ексначальниці залізничної станції на Луганщині оголошено вирок за співпрацю з рф

КРИМІНАЛ

Конгрес США може обмежити дії Трампа у питанні Гренландії

ПОЛІТИКА

На фронті 14 січня сталось 132 бойових зіткнення, ворог здійснив 63 авіаудари – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Євросоюз готує терміновий саміт у відповідь на тиск США

ПОЛІТИКА

Українська делегація прибула до США для переговорів щодо мирної угоди

ВАЖЛИВО

На фронті боїв за добу побільшало: де найгарячіше – карта від Генштабу

ПОДІЇ

МАГАТЕ повідомило про ремонт лінії електропередачі до ЗАЕС

ВАЖЛИВО

Від «жертв інфляції» до «керованих США терористів». Як російська пропаганда пояснює протести в Ірані

СТОПФЕЙК

Фейк: Виступ Зеленського у Давосі скасували організатори Форуму

СТОПФЕЙК

Рада призначила Дмитра Наталуху головою Фонду держмайна України

ВАЖЛИВО

Трамп потримався за медаль Нобелівської премії миру

ВАЖЛИВО

Фейк: НАБУ «викрило корупційну схему» навколо закупівлі 100 винищувачів Rafale

СТОПФЕЙК

У голови ВЛК при ТЦК на Дніпропетровщині вилучено $300 тисяч

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ