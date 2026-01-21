Влада Гренландії закликала населення зробити запас продуктів

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен звернувся до мешканців острова із закликом завчасно підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій та зробити запас продуктів щонайменше на п’ять днів. Про це у вівторок, 20 січня, повідомляє Bloomberg.

Глава уряду наголосив, що хоча застосування військової сили наразі вважається малоймовірним, повністю виключати такий сценарій не можна.

📢 «Застосування військової сили навряд чи можливо, але поки що це не виключено. Ми повинні бути готові до всього», — заявив Нільсен.

За його словами, уряд Гренландії ухвалив рішення створити спеціальну робочу групу, до складу якої увійдуть представники всіх відповідних місцевих органів влади. Її завданням стане координація дій і допомога населенню у підготовці до можливих збоїв у повсякденному житті, включно з перебоями в постачанні товарів і послуг.

Окремо прем’єр зазначив, що влада працює над оновленням та розповсюдженням рекомендацій для громадян. Серед них — порада мати вдома необхідний запас їжі та базових товарів на п’ять днів. Це допоможе у разі надзвичайної ситуації зменшити навантаження на систему постачання.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данія розширює військові навчання у Гренландії, зробивши їх цілорічними.

Водночас західні ЗМІ інформують, що США та Данія найближчим часом можуть переглянути двосторонню угоду про захист Гренландії. Вона була укладена ще у 1951 році та потребує урахування зміненої безпекової ситуації у регіоні.

👉 Також прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш на тлі загострення міжнародної дискусії довкола Гренландії заявив, що придбав глобус. Чиновник, начебто, наочно прагне оцінити розташування та значення острова, на який претендує президент США Дональд Трамп.