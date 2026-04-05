Трамп перейшов на лайку з погрозами Ірану «пеклом»

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану жорсткою відповіддю через блокування Ормузької протоки. Відповідну заяву він оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social.

📢 «У вівторок в Ірані буде День електростанції та День мосту, одночасно. Нічого схожого ще не було!!! Відкрийте кляту протоку, божевільні виродки, інакше будете жити в пеклі – просто почекайте! Слава Аллаху», — написав Трамп.

Раніше глава Білого дому попередив, що Тегеран має 48 годин для укладення угоди або відкриття Ормузької протоки, пообіцявши, що в іншому випадку на нього чекає «справжнє пекло». Згодом стало відомо про гостру реакцію Ірану на висловлювання Трампа.