Трамп дав Ірану 48 годин на відкриття Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп у суботу, 4 квітня, заявив, що Ірану залишилося 48 годин, щоб відкрити Ормузьку протоку, інакше «на них обрушиться справжнє пекло». Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

📢 «Пам’ятаєте, як я дав Ірану десять днів, щоб укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку? Час спливає — залишилося 48 годин, перш ніж на них обрушиться справжнє пекло», — написав американський лідер.

Заява Трампа прозвучала на тлі триваючого конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Кількість загиблих американських військовослужбовців за п’ять тижнів війни проти Ірану склала 13 людей. Крім того, понад 360 американців дістали поранення.

Спроби країн-посередників, зокрема Пакистану, домовитися про припинення вогню між Іраном та США зайшли у глухий кут. Тегеран відкинув пропозицію провести переговори з американськими представниками.