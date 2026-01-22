Трамп передумав чинити тарифний тиск на ЄС після переговорів щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте було сформовано рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та ширшого Арктичного регіону. Про це американський лідер написав у соціальній мережі Truth Social у середу, 21 січня.

📢 «На основі дуже продуктивної зустрічі, яку я провів з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ми сформували рамки майбутньої угоди щодо Гренландії і, фактично, всього Арктичного регіону. Це рішення, якщо воно буде ухвалене, стане чудовим для США і всіх країн НАТО. Виходячи з цього розуміння, я не запроваджуватиму тарифи, які мали набути чинності 1 лютого», — заявив Трамп.

За його словами, додаткові консультації тривають також у контексті так званого «Золотого купола» в частині, що стосується Гренландії. До переговорного процесу, за потреби, будуть залучені віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф. А також інші високопосадовці адміністрації.

☝️ «Подальша інформація буде надаватися по мірі просування дискусій», — додав президент США.

📌 Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв про намір запровадити з 1 лютого 10% мита проти Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії. Він також попереджав, що з 1 червня тариф може зрости до 25%. Трамп звинуватив ці країни у перешкоджанні спробам США отримати контроль над Гренландією.