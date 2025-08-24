Неділя, 24 Серпня, 2025
Трамп надіслав привітання Україні з нагоди Дня Незалежності

24 серпня шостий президент України Володимир Зеленський оприлюднив у соцмережі Х (колишній Twitter) лист від президента США Дональда Трампа. Американський лідер привітав український народ з 34-ю річницею Незалежності.

У своєму посланні Дональд Трамп від імені американського народу висловив щирі вітання главі української держави та всім громадянам України. Він підкреслив, що мужність українців та їхній незламний дух стали натхненням для світу.

📢 «Народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє як незалежної нації», – написав президент США.

Водночас Трамп наголосив, що настав час зупинити кровопролиття та «покласти край безглуздим вбивствам»:

📢 «Сполучені Штати підтримують переговори про врегулювання, яке призведе до міцного, тривалого миру. Це покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України», – зазначив він.

У відповідь шостий президент України подякував американському лідеру за теплі слова та підтримку.

📢 «Цінуємо ваші теплі слова на адресу українського народу й дякуємо Сполученим Штатам Америки за те, що стоїте пліч-о-пліч з Україною, захищаючи найцінніше – незалежність, свободу й гарантований мир. Переконані, що спільними зусиллями зможемо покласти край цій війні й досягти справжнього миру для України», – написав Володимир Зеленський.

Це привітання від Дональда Трампа пролунало на тлі того, що Україна вже понад три з половиною роки протистоїть повномасштабному російському вторгненню. Для Києва слова підтримки з боку американського лідера мають особливе значення, адже США залишаються ключовим партнером у сфері оборони, дипломатії та економічної допомоги.

