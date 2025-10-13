Понеділок, 13 Жовтня, 2025
Трамп і Зеленський можуть зустрітися у Вашингтоні вже цього тижня

Трамп і Зеленський можуть зустрітися у Вашингтоні вже цього тижня

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з шостим президентом України Володимиром Зеленським уже цього тижня у Вашингтоні. Про це повідомив головний кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер у соцмережі Х (колишній Twitter) у понеділок, 13 жовтня.

За словами журналіста, інформацію про можливу зустріч підтвердили три незалежні джерела, знайомі з планами сторін.

📢 «Президент Трамп планує прийняти президента Зеленського у Вашингтоні в п’ятницю (17 вересня – ред.), повідомили мені три джерела, знайомі з планами. Це відбудеться після двох телефонних розмов між президентами минулими вихідними, під час яких вони обговорювали продаж ракет Tomahawk і шляхи завершення війни росії. А також на тлі початку тижневих переговорів української делегації з американськими колегами у Вашингтоні», – зазначив Міллер.

Як відомо, востаннє президенти Зеленський і Трамп зустрічалися 23 вересня під час сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. З того часу сторони підтримують активний контакт.

На минулих вихідних український і американський президенти провели дві телефонні розмови. Були оговорені питання військової підтримки України, зокрема можливість постачання крилатих ракет Tomahawk.

Крім того, вже сьогодні українська делегація на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко розпочинає інтенсивний тиждень переговорів у Вашингтоні. У складі делегації також перебуває секретар РНБО Рустем Умєров. Він братиме участь у консультаціях із представниками американської адміністрації щодо оборонної допомоги, санкційної політики та енергетичної безпеки.

Очікується, що потенційна зустріч між Зеленським і Трампом стане центральною подією цього візиту й може визначити подальший формат українсько-американського діалогу на найвищому рівні.

