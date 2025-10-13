Делегація України вирушила до США для переговорів у Вашингтоні

Українська делегація вирушила до Сполучених Штатів, де цього тижня заплановано переговори у Вашингтоні з ключових питань оборони, енергетики та санкційної політики. Про це повідомив керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі 13 жовтня.

📢 «Наша делегація, очолювана прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим прямує до Вашингтону. Тиждень буде насичений, попереду багато роботи», – написав він.

За словами Єрмака, порядок денний переговорів у Вашингтоні відповідає ключовим цілям, які неодноразово озвучував шостий президент України Володимир Зеленський. Основні теми – посилення оборонних можливостей, зміцнення енергетичної стійкості України перед зимовим періодом, а також новий етап санкційного тиску на державу-агресора.

Єрмак окремо підкреслив:

📢 «Кінцева мета – незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус росії до завершення війни».

В Офісі президента уточнили, що під час переговорів у Вашингтоні українська делегація планує обговорити із представниками адміністрації США питання військової допомоги, відновлення інфраструктури, а також забезпечення стабільності енергосистеми у зимовий сезон.

Нагадаємо, що минулого тижня Володимир Зеленський анонсував нові переговори у США за участю української делегації. Він наголосив, що Київ і Вашингтон продовжують активну співпрацю на всіх рівнях – як у військовій, так і в економічній площині.

☝️ Напередодні стало відомо, що Зеленський двічі спілкувався з президентом США Дональдом Трампом. За словами очільника Білого дому, сторони обговорили перспективи посилення української ППО, допомогу у сфері енергетики та загальну стратегію наближення миру.

Переговори у Вашингтоні мають стати черговим етапом у координації дій між Києвом і Вашингтоном, спрямованих на досягнення стійкого миру, зміцнення оборони України та подальше посилення міжнародного тиску на росію.

👉 Також нагадаємо, що Зеленський висловив сподівання, що Дональд Трамп використовуватиме ті ж методи для тиску на путіна, що й на Близькому Сході.