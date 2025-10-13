Понеділок, 13 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Делегація України вирушила до США для переговорів у Вашингтоні

Денис Молотов
Денис Молотов
Делегація України вирушила до США для переговорів у Вашингтоні

Українська делегація вирушила до Сполучених Штатів, де цього тижня заплановано переговори у Вашингтоні з ключових питань оборони, енергетики та санкційної політики. Про це повідомив керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі 13 жовтня.

📢 «Наша делегація, очолювана прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим прямує до Вашингтону. Тиждень буде насичений, попереду багато роботи», – написав він.

За словами Єрмака, порядок денний переговорів у Вашингтоні відповідає ключовим цілям, які неодноразово озвучував шостий президент України Володимир Зеленський. Основні теми – посилення оборонних можливостей, зміцнення енергетичної стійкості України перед зимовим періодом, а також новий етап санкційного тиску на державу-агресора.

Єрмак окремо підкреслив:

📢 «Кінцева мета – незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус росії до завершення війни».

В Офісі президента уточнили, що під час переговорів у Вашингтоні українська делегація планує обговорити із представниками адміністрації США питання військової допомоги, відновлення інфраструктури, а також забезпечення стабільності енергосистеми у зимовий сезон.

Нагадаємо, що минулого тижня Володимир Зеленський анонсував нові переговори у США за участю української делегації. Він наголосив, що Київ і Вашингтон продовжують активну співпрацю на всіх рівнях – як у військовій, так і в економічній площині.

☝️ Напередодні стало відомо, що Зеленський двічі спілкувався з президентом США Дональдом Трампом. За словами очільника Білого дому, сторони обговорили перспективи посилення української ППО, допомогу у сфері енергетики та загальну стратегію наближення миру.

Переговори у Вашингтоні мають стати черговим етапом у координації дій між Києвом і Вашингтоном, спрямованих на досягнення стійкого миру, зміцнення оборони України та подальше посилення міжнародного тиску на росію.

👉 Також нагадаємо, що Зеленський висловив сподівання, що Дональд Трамп використовуватиме ті ж методи для тиску на путіна, що й на Близькому Сході.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Прем’єр Франції Себастьєн Лекорню пояснив причини своєї раптової відставки та повернення

ПОЛІТИКА

Зеленський: росіяни казали США, що окупують Донбас до жовтня, натомість зараз наші війська просуваються вперед

ПОДІЇ

Трамп заявив про рішення щодо постачання Tomahawk Україні

ВАЖЛИВО

Естонія закрила дорогу через активність «зелених чоловічків» рф біля кордону

ПОДІЇ

росія розпочала етап підготовки до війни з НАТО – ISW

ВАЖЛИВО

Диктатор путін приїхав до Таджикистану попри ордер МКС

ПОЛІТИКА

ЗСУ звільнили село Січневе на Дніпропетровщині: знищено 50 окупантів

ВАЖЛИВО

Орбан поскаржився на моральний шантаж від Зеленського

ПОЛІТИКА

ЄС продовжує фінансувати армію рф, купуючи російські енергоносії

ВАЖЛИВО

Білорусь у чотири рази збільшила постачання бензину на росію

ПОДІЇ

На росії оголосили санкції проти французького концерну Renault SAS

ПОДІЇ

Зеленський: на випадок атак на енергетику в України є план “А” і план “Б” – “енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати”

ПОДІЇ

Пошкоджено енергетичні та газотранспортні системи — Міненерго

ВАЖЛИВО

Красноріченська громада надала допомогу ветеранам і родинам загиблих воїнів

ЛУГАНЩИНА

Трамп оголосив додаткові 100% мита проти Китаю

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"