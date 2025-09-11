Трамп і Навроцький обговорили атаку дронів рф на Польщу

Президент США Дональд Трамп і президент Польщі Кароль Навроцький провели телефонну розмову після атаки російських безпілотників на територію Польщі.

📢 «Я тільки що розмовляв телефоном із президентом США Дональдом Трампом щодо численних порушень повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, які сталися сьогодні вночі», – повідомив Навроцький у соцмережі X (колишній Twitter).

За його словами, ця розмова є частиною консультацій, які Польща веде з партнерами по Альянсу. Він наголосив, що переговори підтвердили єдність союзників у протистоянні загрозам.

☝️ Відомо, що в ніч перед 10 вересня росія здійснила масований обстріл України – було запущено 415 дронів та 42 ракети. Приблизно два десятки «шахедів» порушили повітряний простір Польщі. Польська авіація та сили протиповітряної оборони знищили чотири з них.

👉 Також повідомлялось, що станом на вечір 10 вересня на території Польщі виявили уламки 15 російських безпілотників (БпЛА).