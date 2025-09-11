У Польщі знайшли уламки 15 російських безпілотників

Станом на вечір 10 вересня на території Польщі виявили уламки 15 російських безпілотників (БпЛА). Про це повідомляє польське радіо RMF24.

📌 Один із дронів впав на території підрозділу територіальної оборони у Новому-Мясті-над-Пилицею, що неподалік від Варшави. Апарат не завдав збитків і, за попередніми даними, не був оснащений вибухівкою.

📌 Ще один безпілотник знайшли у населеному пункті Чижув, де він впав на поле. Також без жертв і руйнувань. Водночас у Бихавці-Тшетій біля Любліна уламки дрона пошкодили дах сільськогосподарської будівлі.

За даними Міністерства внутрішніх справ, уламки безпілотників виявили у таких регіонах:

Люблінське воєводство – Чоснув, Чесьники, Вирики, Кшивовежба-Колонія, Вогинь, Великий Лан, Заблоце-Колонія, Вихалев, Бихавка-Тшетя;

– Чоснув, Чесьники, Вирики, Кшивовежба-Колонія, Вогинь, Великий Лан, Заблоце-Колонія, Вихалев, Бихавка-Тшетя; Лодзинське воєводство – Мнішев;

– Мнішев; Вармінсько-Мазурське воєводство – Олесьно;

– Олесьно; Мазовецьке воєводство – між Рабянами та Северинувом, а також у Новому-Мясті-над-Пилицею;

– між Рабянами та Северинувом, а також у Новому-Мясті-над-Пилицею; Свентокшиське воєводство – Чижув і Собутка.

☝️ Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

❗ Відомо, що країна-агресор росія заперечила удари по території Польщі, які сталися у ніч проти середи, 10 вересня.

📌 Прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив, що польські військові збили близько 4 із 19 безпілотників, які увійшли на територію країни. Це перший випадок успішного знищення цілей у небі Польщі.

Шостий президент України Володимир Зеленський у свою чергу запропонував Варшаві допомогу та проведення спільних навчань щодо протидії російським дронам.