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Німеччина профінансує 50 000 ударних дронів для ЗСУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Німеччина профінансує 50 000 ударних дронів для ЗСУ
FPV-дрони Shrike української компанії SkyFall. Фото: t.me/zedigital

Уряд Німеччини ухвалив рішення про масштабне інвестування у розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Берлін профінансує закупівлю 50 000 ударних безпілотників для потреб України. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на власне конфіденційне джерело.

Ця угода вважається одним із найбільших відомих контрактів на постачання дронів, укладених західним урядом для потреб Києва.

Технологічні особливості дронів Shrike та їхня ефективність

Замовлення стосується перевірених у боях дронів-камікадзе Shrike українського виробника БпЛА SkyFall. Важливою складовою цих апаратів є інтегроване програмне забезпечення від американської оборонно-технологічної компанії Auterion. Ця технологія дозволяє дрону автономно відстежувати та вражати рухомі цілі на завершальному етапі польоту, що значно підвищує точність ураження.

Генеральний директор компанії Auterion Лоренц Майєр підтвердив, що загальна вартість контракту становить близько 90 млн євро. Він також уточнив, що проєкт фінансується за рахунок європейської країни.

За його словами, частину безпілотників вже успішно доставили уряду України, а решту техніки мають відправити впродовж цього року. Компанія SkyFall підтвердила участь Німеччини у проєкті, проте відмовилася від коментування додаткових деталей покупки.

ℹ️ Ключові факти про БпЛА Shrike:
  • Shrike — це порівняно недорогий, але ефективний безпілотник, який ЗСУ використовують з 2023 року;
  • Версія Shrike 10-F, розроблена спільно з британською компанією Skycutter, успішно очолила таблицю лідерів на конкурсі Пентагону;
  • Загальний план Auterion спільно з партнерами передбачає постачання Україні 100 000 дронів протягом поточного року;
  • Поточний контракт доповнює попередню угоду Пентагону на 50 млн доларів, за якою в Україну вже доставили 33 000 дронів.

Завдяки високим результатам на випробуваннях у США в межах ініціативи вартістю 1,1 млрд доларів, цей БпЛА отримав широку міжнародну популярність.

Розвиток спільного виробництва

Україна та Німеччина продовжують поглиблювати співпрацю у сфері оборонних технологій. Раніше наші країни вже підписали окрему угоду про реалізацію проєкту зі спільного виробництва безпілотних літальних апаратів BARS.

Постійне нарощування обсягів постачання високотехнологічних засобів ураження має критичне значення для стримування ворога. Інтеграція новітнього західного програмного забезпечення у вітчизняні платформи дозволяє значно ефективніше протидіяти окупаційним військам на полі бою.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська продовжують вести прицільний та цинічний терор проти мирного населення правобережжя Херсонщини, використовуючи безпілотну авіацію для ударів по об’єктах цивільної міської інфраструктури.

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