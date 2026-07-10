На Донеччині дрон рф атакував евакуаційну групу «Білі янголи»

Окупаційна російська армія продовжує цілеспрямовано нищити гуманітарні місії на прифронтових територіях, здійснюючи повторні атаки на правоохоронців та цивільних осіб. У Дружківці Донецької області російський безпілотник атакував евакуаційний загін «Білі янголи». Зазнали поранень троє поліцейських і двоє евакуйованих чоловіків. Про це повідомила пресслужба обласної поліції в п’ятницю, 10 липня.

Цей напад відбувся у момент, коли правоохоронці намагалися вивезти місцевих мешканців у безпечніші регіони країни.

Деталі ворожого удару та першочергова допомога під вогнем

Окупанти навмисно обрали ціллю службовий автомобіль евакуаційної групи. Загарбники бачили, що поліцейські допомагають людям з обмеженими фізичними можливостями.

У пресрелізі обласного Головного управління Нацполіції деталізовано хід подій:

📢 «У Дружківці російський FPV-дрон поцілив по Білих янголах у момент евакуації маломобільного чоловіка на візку та його сина», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок близького вибуху осколкових поранень різного ступеня важкості зазнали троє поліцейських, а також обидва цивільні чоловіки.

Як окремо зауважили в поліції, на те, щоб зупинити кровотечу й терміново перев’язати рани собі та цивільним, у групи було лише кілька хвилин. За даними засобів спостереження, на повторний удар по тій самій локації вже заходив другий ворожий дрон.

Поточний стан постраждалих

Попри отримані поранення та шоковий стан, евакуаційний екіпаж не залишив цивільних громадян на дорозі під ворожими обстрілами.

📢 «Навіть поранені, Білі янголи зуміли врятувати людей і вирватись з-під вогню. Всі вижили та наразі проходять лікування», – зазначили в поліції.

Наразі всім постраждалим надається повна та кваліфікована медична допомога у клініках.

Цей інцидент стався на тлі суттєвого ускладнення безпекової ситуації в багатьох прикордонних та прифронтових областях України. Влада змушена вивозити людей.

Ситуація з евакуацією в інших регіонах країни:

Харківська область: наразі суттєво розширено зону обов’язкової евакуації цивільного населення з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів;

наразі суттєво розширено зону обов’язкової евакуації цивільного населення з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів; Чернігівська область: на Чернігівщині також офіційно оголосили примусову евакуацію з 12 прикордонних сіл через регулярні удари з боку рф.

на Чернігівщині також офіційно оголосили примусову евакуацію з 12 прикордонних сіл через регулярні удари з боку рф. Розпочата обов’язкова евакуація всіх мешканців ще з двох населених пунктів Дніпропетровської області – Васильківки Синельниківського району та Вищетарасівки Нікопольського.

Поліцейські загони «Білі янголи» спільно з рятувальниками ДСНС продовжують виконувати свої обов’язки на лінії зіткнення, попри постійні ризики для життя.