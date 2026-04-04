ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Втрати США за п'ять тижнів війни з Іраном

Денис Молотов
Втрати США за п’ять тижнів війни з Іраном
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Кількість загиблих американських військовослужбовців за п’ять тижнів війни проти Ірану склала 13 людей. Крім того, понад 360 американців зазнали поранень. Про це йдеться в останніх зведеннях Пентагону, передає видання The Wall Street Journal.

Станом на п’ятницю 3 квітня, за офіційними даними Пентагону, внаслідок військової кампанії проти Ірану 365 американських військовослужбовців дістали поранення і 13 загинули.

Найбільшу частку серед поранених складають військові сухопутних сил — 247 людей. У флоту поранено 63, серед морпіхів — 19 людей, серед особового складу повітряних сил — 36.

Раніше ЗМІ написали, що зусилля посередників на чолі з Пакистаном щодо досягнення припинення вогню між США та Іраном зайшли в глухий кут.

👉 Також раніше було повідомлено, що Іран підбив черговий військовий літак Сполучених Штатів Америки — штурмовик A-10 Thunderbolt II.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип