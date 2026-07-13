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рф атакувала торгове судно на Одещині, є загиблі та поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
рф атакувала торгове судно на Одещині, є загиблі та поранені
Фото з відкритих джерел / Ukraine NOW

Окупаційні російські війська продовжують свій систематичний терор проти портової інфраструктури та цивільного судноплавства України. У понеділок, 13 липня, росіяни завдали удару по цивільному торговельному судну під прапором Того в Одеській області. Про це офіційно повідомила Одеська обласна військова адміністрація (ОВА).

Внаслідок ворожого обстрілу зазнала значних пошкоджень портова інфраструктура. Сталося загоряння пришвартованого комерційного судна, яке перевозило мінеральні добрива.

Наслідки атаки на судно: загиблі та постраждалі

Станом на вечір 13 липня рятувальні служби завершили первинну роботу на місці події. Відомо про велику кількість постраждалих серед екіпажу.

Офіційна статистика наслідків атаки на судно:

  • Загиблі: внаслідок влучання ворожої ракети загинуло троє членів екіпажу.
  • Постраждалі: загальна кількість поранених зросла до 10 осіб. Семеро людей госпіталізовано до медичних закладів, трьом іншим медична допомога була надана амбулаторно.

На місці продовжують працювати профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину рф проти міжнародного судноплавства.

Паралельна атака на Одесу

Окрім удару по порту, ворог сьогодні здійснив атаку на транспортну інфраструктуру в самому місті Одеса. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали троє чоловіків.

У місті пошкоджено територію автотранспортного підприємства, де через влучання сталося масштабне займання автобусів. Всі пожежі на об’єктах інфраструктури були оперативно ліквідовані рятувальниками ДСНС.

Варто нагадати, що росія посилила свої атаки на портову інфраструктуру Одещини останніми днями. Так, 11 липня внаслідок ворожого удару загинули двоє людей, а ще двоє дістали поранення. Тоді було пошкоджено інше торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, а також знищено низку вантажних автомобілів.

👉 Також нагадаємо, що третина з 257 боїв на фронті за минулу добу прийшлася на три напрямки – Покровський, Слов’янський та Костянтинівський, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 13 липня

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