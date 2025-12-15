Понеділок, 15 Грудня, 2025
Таїланд назвав умови для припинення вогню на кордоні з Камбоджею

Денис Молотов
Таїланд назвав умови для припинення вогню на кордоні з Камбоджею

Міністерство закордонних справ Таїланду у понеділок, 15 грудня, озвучило три ключові умови, за яких можливе припинення вогню вздовж тайсько-камбоджійського кордону. Про це повідомляє The Nation.

За словами речника МЗС Таїланду Нікорндей Баланкури, йдеться про такі вимоги:
  • Камбоджа має першою офіційно оголосити про припинення вогню;
  • перемир’я має бути реальним і тривалим, а не декларативним;
  • камбоджійська сторона повинна щиро та серйозно співпрацювати у процесі розмінування прикордонних територій.

Речник наголосив, що така позиція Таїланду сформована з урахуванням попереднього досвіду, коли заяви Камбоджі не відповідали її подальшим діям. Зокрема, він нагадав події в грудні, коли камбоджійська сторона сигналізувала про готовність до припинення вогню, однак паралельно, за твердженням Бангкока, посилила бойові дії, включно з обстрілами з реактивних систем залпового вогню.

За інформацією Таїланду, ці обстріли призвели до загибелі одного цивільного. У МЗС країни назвали дії Камбоджі «жорстокими та нелюдськими» та закликали негайно припинити застосування сили проти цивільного населення, дотримуватися міжнародного права і взяти відповідальність за завдані збитки.

Міністр закордонних справ Таїланду також направив офіційного листа до Офісу Верховного комісара ООН з прав людини (OHCHR), у якому висловив занепокоєння ситуацією та заявив, що, за даними Бангкока, саме Камбоджа першою розпочала бойові дії, що призвело до втрат серед тайських військових і цивільних осіб.

У зверненні Таїланд закликав Камбоджу припинити провокації, дотримуватися норм міжнародного гуманітарного та правозахисного права, а також взяти на себе відповідальність за ескалацію конфлікту.

Нагадаємо, територіальний конфлікт між Таїландом і Камбоджею триває понад сто років через спірні ділянки кордону. Чергові військові зіткнення відбулися у липні. У серпні сторони домовилися про перемир’я, а 26 жовтня за посередництва президента США Дональда Трампа було підписано «мирну угоду».

