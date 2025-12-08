Понеділок, 8 Грудня, 2025
ПОЛІТИКА

Миротворчі зусилля Трампа не працюють в Таїланді та Камбоджі

Денис Молотов
Миротворчі зусилля Трампа не працюють в Таїланді та Камбоджі

Таїланд та Камбоджа обмінялися ударами, що знову загострило бойові дії на спільному кордоні. Унаслідок артилерійського обстрілу тайської бази Анупонг загинув один військовослужбовець, ще троє отримали поранення. Відповіддю Бангкока стало застосування винищувачів F-16, які нанесли удари по камбоджійських артилерійських позиціях у районі Чонг Ан Ма. Про це повідомив тайський новинний портал Khaosod.

За даними Другого армійського округу Таїланду, напередодні камбоджійські підрозділи почали активно перекидати важке озброєння та техніку до прикордонних районів. На ділянці Пху Пха Лек – Пхалан Хін Пает Кон у провінції Сісакет відбулася перестрілка між військовими двох держав, що стало черговим проявом напруженої ситуації на кордоні.

Своєю чергою Міністерство оборони Камбоджі різко заперечило заяви тайської сторони про переміщення важкої техніки вздовж спільного кордону. У Пномпені назвали такі твердження «неправдивою інформацією», мета якої — посилити військову напругу та створити хибне уявлення про підготовку Камбоджі до наступальних дій.

Попри підписану 26 жовтня мирну угоду, яку Таїланд і Камбоджа уклали в присутності президента США Дональда Трампа, ситуація продовжує загострюватися. Того ж дня Трамп оголосив про велике торговельне партнерство між США і Камбоджею та окрему угоду щодо видобутку корисних копалин із Таїландом. Однак дипломатичні домовленості не стали стримувальним чинником для нової серії атак.

Влітку 2025 року бойові дії між країнами вже фіксувалися щонайменше у шести локаціях уздовж кордону, а удари камбоджійських РСЗВ призводили до жертв серед цивільного населення. Основним предметом тривалого спору залишаються територіальні претензії щодо храмових комплексів Пра Віхеар та Та Моан Тхом.

ℹ️ Міжнародний суд ООН офіційно визнав Пра Віхеар територією Камбоджі ще у 1962 році та підтвердив це рішення у 2013-му, проте локальні сутички й провокації тривали впродовж десятиліть і не припинилися після міжнародного арбітражу.

Нагадаємо, у липні цього року на кордоні між країнами спалахнули масштабні бойові дії. Вони призвели до десятків загиблих та масового переміщення сотень тисяч людей. Після того як Дональд Трамп пригрозив обом сторонам запровадженням торговельних тарифів, вогонь вдалось припинили, однак довготривалої деескалації не досягнуто.

Сьогоднішня ситуація свідчить, що бойові дії між Таїландом та Камбоджею можуть знову перерости у широкомасштабний конфлікт, попри підписані угоди та посередництво США.

  • 27 липня 2025 року стало відомо, що президент США Дональд Трамп оголосив про свої наміри виступити як посередник у конфлікті між Камбоджею та Таїландом

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

