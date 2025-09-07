Неділя, 7 Вересня, 2025
Свириденко показала пошкоджену будівлю Уряду після атаки рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Свириденко показала пошкоджену будівлю Уряду після атаки рф

Уперше від початку повномасштабної війни пошкоджено будинок Уряду. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, опублікувавши фото наслідків атаки на своїй сторінці у Facebook.

За словами очільниці Кабміну, рятувальники вже ліквідували пожежу, яка виникла після ворожого удару. Вона підкреслила, що попри руйнування «російський терор не зупинить роботу уряду», а всі пошкодження будівлі буде відновлено.

📢 «Життя українців не повернути», – зауважила Свириденко, наголосивши, що лише за одну ніч від обстрілів рф по всій країні загинуло четверо людей, ще понад 44 отримали поранення.

Свириденко показала пошкоджену будівлю Уряду після атаки рф Глава уряду звернулася до міжнародних партнерів із закликом перетворити розчарування діями кремля на конкретну допомогу. Вона зазначила, що для України першочергово необхідні додаткові системи ППО, здатні захистити небо та енергетичну інфраструктуру, особливо напередодні зими.

Свириденко також підкреслила важливість посилення санкційного тиску, аби зменшити ресурси росії для ведення війни.

📢 «Час діяти… Лише наша єдність і сильна відповідь зможуть зупинити росію і принести мир», – заявила прем’єрка.

Нічний обстріл Києва призвів до масштабних руйнувань. У Святошинському районі частково знищено житловий будинок. Там загинули 32-річна жінка та її двомісячний син. Поранення різного ступеня тяжкості дістали понад 20 людей.

Будівлю Кабміну, яку вперше за час війни пошкодила російська атака, вже оглядають відповідні служби. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

