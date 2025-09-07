Наслідки атаки на Київ: загиблі мирні мешканці, в тому числі дитина

Унаслідок масованої російської атаки на столицю загинули мирні мешканці. Спершу повідомлялося про трьох жертв, однак інформація згодом була уточнена. Про наслідки ворожої атаки повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко та пресслужба ДСНС Київської області.

📢 «Надійшла інформація про третю загиблу людину від нічної атаки росіян. Щирі співчуття рідним», — повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко. Згодом він додав: «На щастя, інформація про третього загиблого не підтвердилась».

Постраждали 20 людей різного віку, серед них двоє працівників поліції. Вік поранених коливається від 20 до 83 років. Серед них є жінка на 33-му тижні вагітності. Усі потерпілі мешкають у Дарницькому та Святошинському районах.

За словами Ткаченка, основним завданням рятувальних служб залишається допомога населенню. У Святошинському районі пошкоджені щонайменше 12 житлових будинків. Зруйновано 17 квартир, ще 64 оселі потребують ремонту. Усього вибито 746 вікон, з яких 134 оперативно закрили захисними матеріалами. Також постраждали п’ять закладів освіти.

На місці трагедії продовжує працювати понад 90 рятувальників, 160 поліцейських та більше ніж 200 комунальників. Активно долучилися й волонтерські організації: вони розгорнули мобільні штаби, намети, забезпечують харчування, психологічну підтримку й консультації.

1 з 18

Станом на обід за допомогою звернулися близько 100 людей. У рамках міської програми компенсацій подано 95 заявок на одноразову виплату у 10 тисяч гривень та 5 заявок на виплату у 40 тисяч гривень. Фахівці збирають необхідні документи, щоб забезпечити швидкі виплати.

📢 «На жаль, сьогодні в будинку по вулиці Якуба Коласа росіяни вбили щонайменше двох наших громадян, у тому числі одну дитину», — повідомив Ткаченко.

Він також наголосив на необхідності серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги:

📢 «Кияни, дуже важливо, щоб ми були і в плані знання, і в плані документів захищеними у разі атак. Закликаю реагувати на повітряні тривоги. російський терор реально вбивчий».

1 з 15

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку із застосуванням понад 800 дронів-камікадзе й ракет наземного базування. Переважну більшість цілей було збито силами ППО.

Шостий президент України Володимир Зеленський, реагуючи на наслідки обстрілу, підкреслив, що Україна розраховує на швидку реалізацію домовленостей із посилення системи протиповітряної оборони.

👉 Також повідомлялось, що в ніч на 7 вересня російські війська завдали удару дронами-камікадзе по території кінного клубу Arion Endurance, розташованого на Київщині.