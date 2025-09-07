У Києві після нічної атаки пошкоджена будівля Кабінету Міністрів

У ніч проти 7 вересня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території України. Під ударом опинилися кілька міст, зокрема Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук та Одеса. У столиці вперше від початку повномасштабної війни пошкоджень зазнала будівля Кабміну. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, опублікувавши фото зсередини урядового приміщення.

📢 «Цієї ночі росія здійснила черговий масований удар по Україні. Під вогнем опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Одеса. Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу. Дякую їм за роботу», – написала Свириденко.

За словами очільниці уряду, ворог щоденно тероризує українців, нищить інфраструктуру та забирає життя цивільних. Вона наголосила, що міжнародна спільнота має відреагувати на такі дії кремля «не лише словами, а діями».

📢 «А головне – Україні потрібна зброя. Те, що зупинить терор і не дозволить росії щодня намагатися вбивати українців», – підкреслила прем’єрка.

Свириденко окремо закликала західних партнерів посилити санкційний тиск на москву. Зокрема, обмеження мають стосуватися експорту російської нафти й газу, а також поширюватися на нові сфери, які прямо впливають на військову машину кремля.

1 з 5

У нічній атаці, окрім Києва, постраждали й інші українські міста. У столиці повідомлялося про пожежі у двох районах після влучань шахедів. У Кременчуці та Кривому Розі люди чули потужні вибухи. Зокрема, Кривий Ріг зазнав комбінованого обстрілу – ворог застосував як дрони-камікадзе, так і балістичні ракети.

За попередніми даними, рятувальники продовжують працювати на місцях обстрілів, ліквідовуючи наслідки атак. Влада уточнює масштаби руйнувань, а також інформацію щодо можливих жертв і постраждалих.

Ніч на 7 вересня стала однією з найскладніших для кількох регіонів України. Будівля Кабміну вперше постраждала від російських ударів, – новий етап агресії, спрямований не лише на інфраструктуру чи енергетичні об’єкти, а й на символи державності.