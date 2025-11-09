Неділя, 9 Листопада, 2025
Супертайфун Фунг-вонг накрив Філіппіни: евакуйовано майже мільйон людей

Денис Молотов
На Філіппінах шторм, що насувався на країну, переріс у потужний супертайфун Фунг-вонг, який досяг східного узбережжя перед виходом на сушу 9 листопада. Стихія вже спричинила масові відключення електроенергії та масштабну евакуацію населення. Про це повідомляє Sky News.

Супертайфун Фунг-вонг накрив Філіппіни: евакуйовано майже мільйон людей За інформацією місцевої влади, з небезпечних районів евакуйовано понад 916 860 осіб, а пориви вітру сягають 225 км/год. Найбільше постраждали північно-східні провінції, зокрема регіон Бікол, відомий своєю вразливістю до тихоокеанських циклонів і потоків ґрунту з вулкана Майона.

☝️ Влада наказала мешканцям прибережних територій негайно залишити домівки, оскільки очікується підняття рівня моря, підтоплення та зсуви.

Міністр оборони Філіппін Гілберто Теодоро-молодший заявив, що супертайфун може зачепити велику частину країни, включно зі столицею Манілою та провінцією Себу, яка нещодавно постраждала від тайфуну Келмагі.

📢 «Цей шторм може накрити величезну територію — від півночі до центру архіпелагу», — наголосив міністр. Супертайфун Фунг-вонг накрив Філіппіни: евакуйовано майже мільйон людей

Унаслідок стихії скасовано близько 400 внутрішніх і міжнародних рейсів, повідомило Управління цивільної авіації Філіппін.

☝️ Нагадаємо, що під час попереднього тайфуну Келмагі загинуло понад 200 людей, а приблизно 100 осіб досі вважаються зниклими безвісти.

За даними влади, стихійні лиха останніх тижнів стали найпотужнішими за кілька років і продовжують завдавати значних збитків інфраструктурі країни.

👉 Також повідомлялось, що у передмісті Бухареста сталася смертельна аварія за участі пасажирського потяга та легкового автомобіля.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"