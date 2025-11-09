Супертайфун Фунг-вонг накрив Філіппіни: евакуйовано майже мільйон людей

На Філіппінах шторм, що насувався на країну, переріс у потужний супертайфун Фунг-вонг, який досяг східного узбережжя перед виходом на сушу 9 листопада. Стихія вже спричинила масові відключення електроенергії та масштабну евакуацію населення. Про це повідомляє Sky News.

За інформацією місцевої влади, з небезпечних районів евакуйовано понад 916 860 осіб, а пориви вітру сягають 225 км/год. Найбільше постраждали північно-східні провінції, зокрема регіон Бікол, відомий своєю вразливістю до тихоокеанських циклонів і потоків ґрунту з вулкана Майона.

☝️ Влада наказала мешканцям прибережних територій негайно залишити домівки, оскільки очікується підняття рівня моря, підтоплення та зсуви.

Міністр оборони Філіппін Гілберто Теодоро-молодший заявив, що супертайфун може зачепити велику частину країни, включно зі столицею Манілою та провінцією Себу, яка нещодавно постраждала від тайфуну Келмагі.

📢 «Цей шторм може накрити величезну територію — від півночі до центру архіпелагу», — наголосив міністр.

Унаслідок стихії скасовано близько 400 внутрішніх і міжнародних рейсів, повідомило Управління цивільної авіації Філіппін.

☝️ Нагадаємо, що під час попереднього тайфуну Келмагі загинуло понад 200 людей, а приблизно 100 осіб досі вважаються зниклими безвісти.

За даними влади, стихійні лиха останніх тижнів стали найпотужнішими за кілька років і продовжують завдавати значних збитків інфраструктурі країни.

👉 Також повідомлялось, що у передмісті Бухареста сталася смертельна аварія за участі пасажирського потяга та легкового автомобіля.