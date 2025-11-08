Субота, 8 Листопада, 2025
Поблизу Бухареста потяг переїхав авто з людьми

У передмісті Бухареста сталася смертельна аварія за участі пасажирського потяга та легкового автомобіля. Як повідомляє портал News.ro у п’ятницю, 7 листопада, внаслідок зіткнення загинули чотири людини, ще одна особа отримала травми.

Інцидент трапився вдень поблизу залізничної станції Жилава, що розташована на південь від румунської столиці. За попередніми даними, пасажирський поїзд R 9708 врізався у легковик, який опинився на залізничному переїзді у момент його руху.

📢 «Після аварії на місце події прибули декілька аварійно-рятувальних бригад, медики та поліцейські. Рух залізницею було негайно зупинено», — повідомили румунські журналісти.

За офіційною інформацією, усі четверо загиблих перебували в автомобілі. Постраждалого пасажира у важкому стані доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Поліція відкрила розслідування для встановлення обставин інциденту. Зокрема, слідчі з’ясовують, чи працювала на переїзді світлова та звукова сигналізація та чи не порушив водій правила дорожнього руху.

Після зіткнення рух потягів у цьому напрямку було тимчасово призупинено, пасажирів евакуювали з вагонів. На місці трагедії працюють експерти-криміналісти.

  • Нагадаємо, у квітні цього року на Закарпатті автомобіль Audi A8 зіткнувся з поїздом. У машині перебували троє людей: двоє не постраждали, а 23-річний чоловік отримав травми.
  • Подібна подія сталася і торік у Польщі, де пасажирський потяг врізався в легковий автомобіль. Унаслідок зіткнення загинули 44-річна жінка та її 13-річна донька.
  • Також раніше смертельна аварія на Львівщині забрала життя чотирьох військовослужбовців.
