Вівторок, 12 Серпня, 2025
Суд ВАКС відмовився відсторонити голову АМКУ Павла Кириленка

Денис Молотов
Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалили рішення не усувати Павла Кириленка з посади голови Антимонопольного комітету України (АМКУ). Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

📢 За даними САП, його обвинувачують у незаконному збагаченні на суму понад 72 млн грн та недостовірному декларуванні.

☝️Зазначено, що рішення суду є остаточним і не підлягає оскарженню.

Водночас колегія суддів підтримала інше клопотання прокурора та зобов’язала обвинуваченого:

  • з’являтися за викликом до прокурора та суду;
  • не залишати межі України без дозволу суду;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • утримуватися від особистого або опосередкованого спілкування зі свідками у справі;
  • здати на зберігання до ДМС України закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон, окрім паспорта громадянина України.

Термін дії цих обов’язків встановлено до 11 жовтня 2025 року.

📌 Раніше антикорупційні органи повідомляли про завершення слідства у справі Павла Кириленка та члена його сім’ї.

У червні ВАКС обрав запобіжний захід його дружині — заставу в розмірі 9 млн грн. Жінку підозрюють у пособництві в незаконному збагаченні.

☝️ Також нагадаємо, що Високий суд Англії та Уельсу ухвалив рішення про замороження активів колишнього власника банку «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго. Ця фінансова установа перебуває під ліквідацією з 2015 року.

