Суд у Лондоні заморозив активи Костянтина Жеваго за позовом НБУ

Денис Молотов
Високий суд Англії та Уельсу ухвалив рішення про замороження активів колишнього власника банку «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго. Ця фінансова установа перебуває під ліквідацією з 2015 року. Про це 8 серпня повідомила пресслужба Національного банку України.

Арешт накладено у межах розгляду позову НБУ з метою визнання та виконання у Великій Британії рішення українського суду, яке зобов’язує Жеваго погасити борг перед регулятором.

Ще у 2019 році Шевченківський районний суд Києва встановив, що бізнесмен несе персональну відповідальність за невиконання зобов’язань щодо стабілізаційних кредитів, наданих банку «Фінанси та кредит». Ці кредити були гарантовані ним особисто.

Національний банк України визнав фінустанову неплатоспроможною 17 вересня 2015 року. На той момент Жеваго опосередковано володів 97,67% акцій банку.

Крім цього, українські правоохоронні органи підозрюють його у причетності до розтрати та легалізації 2,5 млрд грн. А також у наданні хабаря колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

Суд у Лондоні заморозив активи Костянтина Жеваго за позовом НБУ

☝️ Також нагадаємо, з початку 2025 року НБУ продав понад $20 мільярдів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні.

