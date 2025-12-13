Суд України вперше виправдав російського військового

Суд у Бородянці Київської області виправдав російського військового, якого обвинувачували у пограбуванні приватного будинку під час окупації регіону в березні 2022 року. Про це повідомляє tsn.ua.

Як зазначає видання, це перший виправдувальний вирок, винесений українським судом щодо російського окупанта.

Суддя Геннадій Стасенко, який ухвалив рішення, наголосив, що справа є складною з огляду на специфіку доказової бази у воєнних злочинах.

📢 «Для мене це вперше… Хочу не виправдатися, а пояснити особливості цієї категорії справ», — заявив суддя.

Він підкреслив, що суд не ставив під сумнів сам факт пограбування цивільного житла, а також участь у цьому підрозділу росгвардії. Водночас за його словами, обвинувачення не надало неспростовних доказів причетності конкретного військового до злочину.

📢 «Тієї обставини, що саме ця особа заходила до саме цього будинку чи що хоча б вона була біля цього будинку, хоча б на цій вулиці, — не встановлено і суду не надано», — пояснив Стасенко.

Суддя також повідомив, що раніше Бородянський районний суд уже виніс чотири обвинувальні вироки російським військовим. Загалом по Україні, за його словами, ухвалено 211 обвинувальних вироків щодо воєнних злочинців рф.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що на сьогодні в Україні зареєстровано понад 194 тисячі воєнних злочинів, скоєних росією. Слідчі зосереджуються на тих справах, у яких є найбільші шанси зібрати достатню доказову базу. Більшість проваджень здійснюються заочно.

