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У Швейцарії розпочалися важливі переговори між США та Іраном

Денис Молотов
Денис Молотов
У Швейцарії розпочалися важливі переговори між США та Іраном
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 21.06.2026

У Швейцарії в неділю, 21 червня, розпочалися важливі переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану та Катару, повідомляє авторитетне міжнародне видання CNN.

Сторони зробили серйозну спробу вийти з глибокої геополітичної кризи, яка тривалий час дестабілізувала ситуацію на Близькому Сході. Початок офіційного діалогу супроводжується підвищеною увагою з боку світової спільноти.

Вітаючи високопосадовців у гірському курорті Бюргеншток, віцепрезидент Дж. Д. Венс заявив, що США готові «фундаментально трансформувати» відносини з Тегераном. Ця заява окреслила нові рамки для подальшого тривалого дипломатичного процесу.

Ключові теми дискусій та безпекові питання

Головні пункти порядку денного стосуються як регіональних збройних конфліктів, так і глобальної системи нерозповсюдження зброї масового ураження. Посередники намагаються знайти компромісні рішення.

Водночас припинення вогню в Лівані та ядерна програма Ірану є одними з головних тем сьогоднішньої зустрічі. Тому, за словами Венса, дискусії можуть тривати не один день. Експерти очікують важких раундів узгодження технічних деталей угоди.

Швейцарська сторона забезпечила максимальний рівень безпеки та конфіденційності для роботи дипломатичних місій. Попередні напрацювання тримаються у таємниці від преси.

Передісторія конфлікту та погрози Трампа щодо Ормузької протоки

Нинішній раунд офіційних зустрічей став результатом тривалих кулуарних консультацій, які проводилися лідерами держав протягом останніх кількох тижнів.

Раніше повідомлялося, що делегації від США та Ірану вирушили до Швейцарії на переговори щодо угоди про припинення війни. Очікується, що зустріч відбудеться у неділю, 21 червня. Тепер цей дипломатичний крок підтверджено офіційно на найвищому рівні.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити збори за прохід через Ормузьку протоку, якщо остаточної угоди з Іраном не буде досягнуто.

 

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