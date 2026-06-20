Лондон розпочав створення нових далекобійних ракет для України

Велика Британія розпочала роботу над створенням нових недорогих далекобійних ракет для України, які не залежатимуть від американських компонентів і можуть надійти на фронт протягом року. Планується, що ця зброя зможе уражати цілі на відстані понад 500 км. Про це йдеться в аналітичному матеріалі впливового видання Bloomberg від суботи, 20 червня.

Нова оборонна програма покликана суттєво розширити спроможності Збройних сил України щодо нанесення точних ударів у глибокому тилу ворога. Спільна розробка провідних інженерних корпорацій дозволить обійти складні бюрократичні обмеження третіх країн.

Проєкт під кодовою назвою «Brakestop» британське Міністерство оборони таємно ініціювало наприкінці 2024 року. Головною метою програми є швидка і ефективна підтримка України. У розробці беруть участь відомі компанії MBDA, MGI Engineering та Rotron Aerospace, які наразі активно працюють над трьома різними варіантами озброєнь. Масштабні випробування цих систем планується провести протягом найближчих місяців як у Великій Британії, так і безпосередньо в Україні.

Технічні особливості та вартість британської зброї

За інформацією обізнаних джерел видання, перші постачання нових ракет може розпочатися вже протягом поточного року. Хоча за точністю і загальною потужністю вони дещо поступатимуться відомим крилатим ракетам Storm Shadow, їхня вартість буде майже вдвічі нижчою.

Ключовою особливістю проєкту є повна і принципова відмова від використання будь-яких американських деталей та цифрових даних. Це стратегічне рішення британського уряду, щоб максимально зменшити залежність від оборонної промисловості США. Нові ракети матимуть бойову частину вагою щонайменше 225 кг та зможуть стабільно вражати цілі на великій дальності.

Вартість одного такого високотехнологічного боєприпасу (без урахування ваги бойової частини) оцінюється приблизно в 400 тисяч фунтів стерлінгів. Це наразі еквівалентно понад 529 тисячам доларів США.

Перспективи серійного виробництва та допомога партнерам

За даними Bloomberg, виробники вже офіційно заявили про свою повну готовність розпочати серійне виготовлення до 40 ракет щомісяця. Такий темп виробництва можливий через три-чотири місяці після отримання остаточного замовлення. У разі відсутності офіційного контракту з урядом Великої Британії, компанії-розробники готові запропонувати свої перспективні розробки безпосередньо Україні або іншим європейським державам.

Нагадаємо, що раніше Велика Британія повідомила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 852 мільйони фунтів стерлінгів. Допомога включатиме сотні ракет для систем ППО, тисячі безпілотників та сучасні радари. Реалізація нових проєктів зміцнить безпеку європейського континенту. Також Велика Британія надасть Україні 150 тис. дронів та іншу зброю на 752 млн фунтів стерлінгів до кінця поточного року.