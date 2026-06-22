Атака на багатодітну родину на Сумщині: росіяни вбили трьох людей

Внаслідок удару російського безпілотника по будинку багатодітної родини у Шосткинському районі Сумської області загинули дитина і двоє дорослих. Про це у понеділок, 22 червня, офіційно повідомила Сумська обласна прокуратура.

Окупаційні війська здійснили черговий акт жорстокого терору проти мирного цивільного населення прикордоння. Ворог прицільно спрямував ударний безпілотний апарат на приватний житловий будинок, де в цей час спала родина з трьома дітьми.

Зазначається, що близько 04:50 росіяни атакували безпілотником будинок у Зноб-Новгородській громаді. На місці влучання одразу виникла сильна пожежа, яка повністю охопила житлові приміщення та ускладнила евакуацію людей.

Жертви серед цивільних та стан постраждалих дітей

У результаті ворожого нальоту родина зазнала непоправних втрат. Рятувальні служби виявили тіла загиблих під завалами понівеченої будівлі.

Внаслідок вибуху та займання загинули 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся. Поранень різного ступеня важкості дістали 31-річна матір загиблого хлопчика, його 13-річна сестра і 10-річний брат. Наразі за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей, правоохоронцями невідкладно розпочато досудове розслідування.

Також про деталі цієї жахливої трагедії розповів очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За інформацією ОВА, на місці влучання загинули 36-річний батько, його 13-річний син та 73-річна жінка – мати його співмешканки. Ще один син чоловіка, 10-річний хлопчик, травмований. У важкому стані в реанімації перебуває 13-річна дівчинка. Постраждала також її мати – 31-річна жінка. Очільник ОВА висловив щирі співчуття рідним загиблих.

Масовані атаки безпілотників на Запоріжжя та попередні обстріли

Окупаційна російська армія протягом останньої доби значно інтенсифікувала використання ударних дронів проти цивільних кварталів у різних регіонах України.

Нагадаємо, війська рф вночі та зранку 22 червня атакували Запоріжжя ударними дронами. Внаслідок ворожого обстрілу загинули дві жінки, віком 39 та 53 роки. Ще 7 людей травмовано, серед яких є 11-річний хлопчик. Рятувальні операції у місті тривали кілька годин.

Раніше, 21 червня, росіяни також масовано обстріляли Сумську громаду. Тоді по медичну допомогу звернулися шестеро людей, одну потерпілу госпіталізовано. Ситуація на прикордонні залишається вкрай небезпечною через постійну загрозу ворожих ударів.

👉 Також нагадаємо, що за минулу добу на фронті відбулося 246 бойових зіткнень. Найактивніші бойові дії тривали на Лиманському, Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках.