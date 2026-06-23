Ракетний удар по Кривому Рогу: багато загиблих та поранених

російські агресори завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі Кривого Рогу. Про це офіційно повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму каналі в Телеграм у вівторок, 23 червня.

Ворог продовжує цілеспрямовано знищувати великі індустріальні об’єкти регіону, намагаючись підірвати економічний потенціал та залякати мирне цивільне населення. На місці чергового терористичного акту тривають комплексні аварійно-рятувальні роботи.

📢 «Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Пошкоджена промислова інфраструктура», – написав керівник області у першому екстреному повідомленні.

Початкові дані про наслідки вибуху ворожої ракети в межах міста оперативно уточнювалися медиками та рятувальними підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Трохи згодом посадовець додав, що одна людина загинула через ворожу атаку на Кривий Ріг, а ще троє людей постраждали. Перед цим Повітряні сили ЗСУ завчасно попереджали мешканців про фіксацію швидкісної балістичної цілі, яка рухалася безпосередньо на Кривий Ріг.

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА повідомив про важкі наслідки ракетної російської атаки. Інформація з лікарень підтвердила смерть поранених цивільних громадян, які перебували у зоні безпосереднього вибуху. Вже відомо про трьох загиблих та майже два десятки постраждалих.

📢 «До трьох збільшилася кількість загиблих через ворожу атаку на Кривий Ріг. Двоє чоловіків 30 і 39 років у лікарні у важкому стані, 62-річна жінка – у вкрай важкому. Виникло кілька пожеж. Рятувальникам їх загасили. Понівечені будівля, що не експлуатувалася, екскаватор та автівка», – йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, з вечора понеділка росіяни запустили по Україні 135 дронів різних типів, намагаючись виснажити мобільні вогневі групи. Підрозділи ППО успішно знешкодили переважну більшість ворожих цілей, але не обійшлося і без прямих влучань.

До 23 зросла кількість поранених через атаку росіян на Кривий Ріг. Одна жінка у вкрай важкому стані.

👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби на фронті сталось 221 бойове зіткнення. Окупанти здійснили 80 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу.