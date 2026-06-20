Зеленський поштою відправив до Варшави орден

Шостий президент України В.О. Зеленський відправив поштою орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому, який раніше вирішив позбавити українського лідера цієї нагороди. Про це глава держави офіційно повідомив у своєму Telegram-каналі у суботу, 20 червня.

Дипломатичне протистояння навколо питань історичної пам’яті переросло у безпрецедентну політичну кризу. Українське керівництво відповіло синхронними демаршами на кроки польської сторони.

📢 «Напередодні пан президент Польщі зазначив, що орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти… Ми вважали, що саме українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив Орден пану президенту Польщі», — зазначив український лідер.

Порівняння з Муссоліні та захист європейських цінностей

Глава держави відверто прокоментував перелік осіб, які в різні історичні епохи ставали кавалерами цієї найвищої польської відзнаки. Київ не збирається підлаштовуватися під вибіркові критерії Варшави.

📢 «Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись», – додав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що українці роблять усе від них залежне, щоб у цьому столітті не допустити програшу всієї Європи. Він заявив про гордість за наших людей і кожного українського воїна. Мільйони українців та українок заслуговують на беззаперечну шану за героїзм, що проявлений українським народом у захисті від російської агресії.

Щодо подальшої взаємодії з Польщею, Зеленський підкреслив, що ми і надалі будемо відкриті до всіх змістовних форматів взаємодії. Це необхідно, щоб постаратись не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів. Такий підхід має забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам 20-го століття.

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Масштабні відмови від польських нагород на Банковій

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити шостого президента України В.О. Зеленського ордена Білого Орла. У Міністерстві закордонних справ України назвали дії польської сторони стратегічною помилкою і підкреслили, що Київ не дозволить диктувати собі історію. Після цього розпочалася хвиля відмов українських посадовців від державних відзнак Республіки Польща.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга офіційно заявив, що повертає Командорський хрест із зіркою ордена За заслуги перед Польщею. Слідом за ним керівник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею. Також Посол України в Польщі Василь Боднар повернув свій Кавалерський хрест ордена За заслуги Республіки Польща.