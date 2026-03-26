ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Столиця ОАЕ під ракетним ударом з Ірану: є загиблі

Денис Молотов
Столиця ОАЕ під ракетним ударом з Ірану: є загиблі
Ілюстративне фото з відкритих джерел / наслідки ворожих атак на Близькому Сході / ОАЕ.

У столиці ОАЕ Абу-Дабі внаслідок падіння уламків після перехоплення балістичної ракети загинули двоє людей, ще троє постраждали. Про це повідомляє Al Jazeera.

Інцидент стався в районі Sweihan Road після роботи систем протиповітряної оборони. За інформацією Abu Dhabi Media Office, внаслідок падіння уламків загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Також зафіксовано пошкодження транспортних засобів та інфраструктури.

Наголошується, що системи ППО спрацювали штатно, а ракету було перехоплено до досягнення цілі.

⚠️ Триває розслідування

Наразі проводиться оцінка наслідків інциденту та з’ясовуються всі обставини події. Влада закликала мешканців зберігати спокій і дотримуватися рекомендацій офіційних джерел.

Столиця ОАЕ під ракетним ударом з Ірану: є загиблі 01
Фото: Міноборони ОАЕ / @modgovae / X (Twitter) / 26.03.2026

Раніше в Міноборони ОАЕ повідомляли, що системи ППО працюють над перехопленням балістичних ракет і дронів, запущених з боку Ірану.

📢 «Служба протиповітряної оборони ОАЕ наразі бореться з ракетними атаками та атаками безпілотників. Міністерство оборони заявило, що звуки, чутні в різних частинах країни, є результатом перехоплення балістичних ракет засобами протиповітряної оборони та перехоплення винищувачами безпілотників та інших літальних апаратів», – йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, 11 березня іранські безпілотники впали на території дубайського аеропорту в ОАЕ. Внаслідок того інциденту було поранено чотирьох людей, усі вони — іноземці.

За інформацією ЗМІ, Саудівська Аравія розглядає можливість вступу у війну з Іраном. Водночас в ОАЕ обговорюють варіант направлення своїх військ для протистояння Ірану.

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип