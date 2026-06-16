Скільки років знадобиться Україні на виконання критеріїв ЄС

Україні може знадобитися близько двох років на виконання проміжних та заключних критеріїв переговорів з ЄС (так званих «бенчмарків»). Про це офіційно заявив віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на спеціальному брифінгу після завершення Міжурядової конференції у Люксембурзі. Саме там було оголошено про відкриття першого кластера Основи. Про це повідомляє hromadske.

Посадовець детально відповів на запитання міжнародних журналістів про те, коли саме Україна зможе повністю виконати «бенчмарки». Загалом європейська інтеграція передбачає рух за всіма переговорними кластерами, яких налічується шість.

Часові рамки та етапи виконання європейських «бенчмарків»

Урядовець зазначив, що реальна швидкість адаптації законодавства залежить від складності конкретного напряму. На практиці на це може знадобитися від кількох місяців до кількох років.

Орієнтовні терміни виконання євроінтеграційних умов:

середній час для повного виконання критеріїв становить близько двох років;

орієнтовним крайнім терміном реалізації всіх завдань визначено 2028 рік;

уряд раніше поставив чітку мету забезпечити ухвалення необхідного законодавства до кінця 2027 року;

впровадження затверджених європейських норм має розпочатися паралельно із процесом їхнього ухвалення.

📢 «Наступні 2-2,5-3 роки, як це було на практиці інших держав, ми готові завершити всі реформи, навіть раніше, тому що цього від нас вимагають геополітичні обставини, тому що нам потрібно вступити в Європейський Союз якомога раніше», – сказав Тарас Качка, назвавши орієнтовним крайнім терміном 2028 рік.

Співпраця уряду та Верховної Ради у євроінтеграційному процесі

Спікер окремо звернув увагу на важливість злагодженої внутрішньої політичної роботи всередині країни. Швидкість проходження законів у комітетах є головним чинником успіху.

📢 «Сподіваюся, ми зможемо це забезпечити у співпраці з нашим парламентом. І я також сподіваюся, що відкриття кластерів прискорить законодавчу роботу, що відбувається в українському уряді і парламенті», – додав Качка.

Влада розраховує, що відкриття офіційного діалогу стане додатковим стимулом для українських народних депутатів та профільних міністерств.

📢 «Ми також очікуємо, що негайно після сьогоднішньої конференції Європейський Союз почне опрацювання 5 інших кластерів, які готові до відкриття і це займе буквально від кількох днів до кількох тижнів, і ми ще у липні завершимо відкриття всіх кластерів», — заявив віцепрем’єр-міністр.

Хронологія євроінтеграційного поступу України та Молдови

Поточні переговори стали результатом тривалого дипломатичного марафону, який завершився консолідованою підтримкою з боку всіх європейських столиць. Обидві країни-кандидатки рухаються цим шляхом паралельно.

Ключові етапи переговорного процесу у червні:

15 червня — Європейський Союз офіційно відкрив перший переговорний кластер Основи про вступ України і Молдови;

— Європейський Союз офіційно відкрив перший переговорний кластер Основи про вступ України і Молдови; 12 червня — абсолютно всі країни ЄС підтримали початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку.

Нагадаємо, саме того дня в Брюсселі офіційно оприлюднили порядок проведення конференції з Україною, на якій мали відкрити перший кластер. Наразі технічний етап великої євроінтеграційної роботи офіційно розпочато.

👉 Також стало відомо, що Британія на саміті G7 оголосила нові санкції проти росії та уклала ядерну угоду з Україною.