Атака на святиню: пошкодження Успенського собору Печерської лаври

росіяни у ніч проти понеділка, 15 червня, атакували одну з найбільших святинь християнського світу – Києво-Печерську лавру. У ПЦУ просять молитов за врятування собору від повного знищення. Митрополит Епіфаній у соцмережі Х (колишній Twitter) зробив офіційну термінову заяву з приводу цієї трагедії.

Ворожі снаряди та уламки поцілили у релігійні об’єкти в історичному центрі столиці. Це спричинило серйозні руйнування та масштабне займання.

🔹 Повний текст заяви митрополита Епіфанія

Предстоятель Православної церкви України закликав українське суспільство та світове співтовариство до негайної спільної духовної та політичної реакції на варварські дії кремлівського режиму.

📢 «Внаслідок російського обстрілу, який відбувається зараз, вночі 15 червня, горить дах одного з найбільш святих місць християнського світу – Успенського собору Печерської лаври у Києві.

Просимо про молитву за врятування святині від знищення.

Черговий російський злочин проти людяності, проти історії, проти християнства.

Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України і самих принципів миру припинився?

Пресвята Бородице, зупини ірода!»

🔹 Реагування міської влади КМВА на обстріл

Екстрені та рятувальні служби столиці були негайно направлені на територію заповідника для ліквідації наслідків прильоту. Вогнеборці працюють під постійною загрозою нових загрожуючих факторів.

Голова КМВА Тимур Ткаченко офіційно повідомив, що пошкодження на території Лаври суттєві. Він наголосив на цілеспрямованому характері дій російських терористів та операторів ракетних комплексів.

Оцінка ситуації з боку керівництва міської військової адміністрації:

зафіксовано значні пошкодження кількох історичних будівель монастирського комплексу;

ворожий боєприпас спричинив інтенсивне горіння покрівлі головного храму;

«Росіяни СВІДОМО вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь!», – зазначив Ткаченко.

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🔹 Передумови нічного нальоту безпілотників на столицю

Цей підступний удар по релігійній святині став результатом комбінованої повітряної операції російської армії проти цивільної інфраструктури Києва. Екстрені служби наразі фіксують результати вибухів і в інших житлових кварталах міста.

Хронологія та масштаб нічної повітряної атаки:

перед цим Київ зазнав тривалої масованої атаки ударних безпілотників типу “шахед”;

моніторингові ресурси та сили ППО повідомляли про десятки ворожих дронів над столицею;

також повідомлялося, що внаслідок атаки у Києві палають багатоповерхівки та дах Успенського собору.

Наразі рятувальні загони ДСНС продовжують ліквідацію наслідків на даху храму. Інформація щодо постраждалих осіб та загальних масштабів матеріальних збитків культурній спадщині України уточнюється.

👉 Також нагадаємо, що внаслідок нічної комбінованої атаки російських військ на Київ суттєвих руйнувань зазнала логістична інфраструктура столиці. Зокрема, ворог повністю знищив найбільший та найсучасніший сортувальний термінал компанії «Нова пошта»