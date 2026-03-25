Саудівська Аравія закликає США посилити тиск на Іран — NYT

Денис Молотов
Саудівська Аравія закликає США посилити тиск на Іран
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Наслідний принц Мухаммед бін Салман та Дональд Трамп.

Саудівська Аравія стимулює Дональда Трампа продовжувати конфронтацію з Іраном, розглядаючи це як «історичну можливість» змінити баланс сил у регіоні. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, кронпринц Мухаммед бін Салман вважає Іран ключовою загрозою для стабільності в Перській затоці та переконаний, що її можна усунути лише шляхом зміни влади в Тегерані.

Водночас у самій Саудівській Аравії та в США частина чиновників застерігає від значних ризиків такої стратегії. Зокрема, затяжний конфлікт може спровокувати нові атаки на нафтову інфраструктуру королівства, що поставить під загрозу економічну та енергетичну безпеку регіону. Крім того, існують побоювання щодо втягнення США у тривале воєнне протистояння.

Уряд Саудівської Аравії водночас заперечує, що кронпринц наполягав на посиленні ескалації протистояння з Іраном.

📢 «Королівство Саудівська Аравія завжди підтримувало мирне врегулювання цього конфлікту, навіть до його початку», — йдеться у заяві уряду Саудівська Аравія.

У документі також зазначено, що посадовці «залишаються в тісному контакті з адміністрацією Трампа, і їх зобов’язання залишаються незмінними».

Водночас за інформацією джерел The New York Times, Мухаммед бін Салман раніше закликав завдати ударів по ключових об’єктах енергетичної інфраструктури Ірану, що могло б суттєво послабити позиції влади в Тегерані.

У Білому домі утримуються від коментарів щодо особистого характеру контактів між Дональдом Трампом та саудівським кронпринцом. Водночас джерела зазначають, що він має значний вплив на рішення американського лідера.

📊 За оцінками, відповідні дії вже призвели до серйозних проблем у регіональній енергетичній інфраструктурі. Зокрема, ускладнено судноплавство через Ормузьку протоку — ключовий маршрут експорту нафти для Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Кувейту.

Попри розвиток альтернативних трубопровідних маршрутів в обхід протоки, вони також стикаються з суттєвими обмеженнями.

Аналітики, обізнані з позицією саудівської влади, зазначають, що Мухаммед бін Салман побоюється сценарію, за якого відхід Дональда Трампа від жорсткої політики залишить країни регіону сам на сам із посиленим Іраном.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що кронпринц Саудівської Аравії може підтримати участь у можливих ударах США по Ірану, посилаючись на інформовані джерела.

