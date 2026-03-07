ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

США можуть дозволити продаж російської нафти — Бессент

Денис Молотов
США можуть дозволити продаж російської нафти — Бессент
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати готують найбільшу бомбардувальну кампанію проти Ірану. Про це він сказав у п’ятницю, 6 березня, в ефірі телеканалу Fox News.

📢 «Сьогодні ввечері відбудеться наша найбільша бомбардувальна кампанія», — заявив Бессент.

За його словами, основними цілями ударів стануть іранські ракетні установки та підприємства, які займаються виробництвом ракет.

Водночас глава Мінфіну США повідомив про можливе послаблення санкцій проти російської нафти.

Бессент підтвердив, що Вашингтон уже тимчасово дозволив Індії купувати російську нафту, яка перебуває на танкерах у морі.

📢 «Щоб зменшити тимчасову нестачу нафти у світі, ми дали їм дозвіл приймати російську нафту. Ми можемо скасувати санкції на іншу російську нафту», — пояснив він.

За словами міністра, нині у морі перебувають «сотні мільйонів санкціонованих барелів» сирої нафти.

📢 «По суті, скасувавши санкції, Міністерство фінансів може створити пропозицію», — додав Бессент.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати надали Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти з танкерів, які вже перебувають у морі.

За інформацією Bloomberg, Індія активно скуповує мільйони барелів російської нафти, причому значна частина цих обсягів була придбана ще до отримання американського дозволу.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Кабмін готує заходи для стабілізації ринку пального

ВАЖЛИВО

Допомога переселенцям: понад 450 родин отримали набори першої необхідності

ЛУГАНЩИНА

Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки – WSJ

ПОДІЇ

Нічна атака по Україні, зафіксовано влучання дронів рф

ВІЙНА

В російського лаврова випаровується дух Анкориджа

ВАЖЛИВО

США відкликають частину персоналу з Пакистану та Кіпру

ПОЛІТИКА

Іран заявив про ураження ядерного об’єкта – ЗМІ

ВАЖЛИВО

У Херсоні росіяни дронами атакують цивільних мешканців

ВІЙНА

Генштаб: на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,6 тис. дронів

ВІЙНА

Офіцер ТЦК на Київщині вимагав $4 тисячі за уникнення мобілізації

КРИМІНАЛ

П’ятеро людей дістали поранення під час атаки на Чугуїв

ВІЙНА

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 117 бойових зіткнень, ворог запустив понад 4,6 тис. дронів-камікадзе

ВІЙНА

Країни Близького Сходу просять у ЄС системи ППО

ВАЖЛИВО

Референдум щодо вступу в ЄС планують провести в Ісландії

ПОЛІТИКА

Ізраїль ударив по Раді експертів Ірану під час вибору нового лідера

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип