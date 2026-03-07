США можуть дозволити продаж російської нафти — Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати готують найбільшу бомбардувальну кампанію проти Ірану. Про це він сказав у п’ятницю, 6 березня, в ефірі телеканалу Fox News.

📢 «Сьогодні ввечері відбудеться наша найбільша бомбардувальна кампанія», — заявив Бессент.

За його словами, основними цілями ударів стануть іранські ракетні установки та підприємства, які займаються виробництвом ракет.

Водночас глава Мінфіну США повідомив про можливе послаблення санкцій проти російської нафти.

Бессент підтвердив, що Вашингтон уже тимчасово дозволив Індії купувати російську нафту, яка перебуває на танкерах у морі.

📢 «Щоб зменшити тимчасову нестачу нафти у світі, ми дали їм дозвіл приймати російську нафту. Ми можемо скасувати санкції на іншу російську нафту», — пояснив він.

За словами міністра, нині у морі перебувають «сотні мільйонів санкціонованих барелів» сирої нафти.

📢 «По суті, скасувавши санкції, Міністерство фінансів може створити пропозицію», — додав Бессент.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати надали Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти з танкерів, які вже перебувають у морі.

За інформацією Bloomberg, Індія активно скуповує мільйони барелів російської нафти, причому значна частина цих обсягів була придбана ще до отримання американського дозволу.