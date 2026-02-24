Британія запровадила масштабний пакет санкцій проти росії

Велика Британія оголосила про запровадження нового масштабного пакета обмежень — санкції Британії проти рф. Вони спрямовані на підрив нафтових доходів кремля та ослаблення його військового потенціалу. Про це йдеться у заяві британського уряду.

📢 «Сьогодні Велика Британія вжила рішучих заходів для переривання критичного фінансування, постачання військового обладнання та надходження доходів, які підтримують агресію росії. Це найбільший пакет заходів з початку вторгнення», — заявила глава британського МЗС Іветт Купер.

Загалом Лондон вводить майже 300 нових санкцій. Вони спрямовані на скорочення доходів росії від енергоносіїв, передусім експорту нафти, а також проти ключових постачальників військового обладнання.

☝️ У британському уряді наголосили, що цей пакет є найбільшим із 2022 року та з’явився через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Серед ключових цілей — одна з найбільших нафтотранспортних компаній росії ПАТ «Транснефть», яка забезпечує транспортування понад 80% російського нафтового експорту. У Лондоні вважають, що це ще більше ускладнить спроби кремля знаходити покупців на свою підсанкційну нафту.

Британські обмеження також спрямовані проти мережі нелегальних трейдерів. Під санкції потрапили 175 компаній нафтової мережі 2Rivers. Це один з найбільших операторів так званого «тіньового флоту» та важливого торговця російською сирою нафтою.

Крім того, до списку внесено 48 танкерів, які перевозили російську нафту в обхід санкцій.

Новий пакет також передбачає обмеження щодо:

49 юридичних та фізичних осіб, причетних до підтримки військової машини росії, включаючи міжнародних постачальників, які надають необхідні товари, компоненти та технології для російських дронів та іншої зброї.

3 цивільні енергетичні компанії та 2 особи, які беруть участь у спробах забезпечити контракти для нових російських ядерних установок за кордоном.

6 об’єктів у російській галузі скрапленого природного газу (СПГ). Зокрема, судна торговців та російські термінали «Портовая» і «Висоцк», відповідальні за експорт російського СПГ.

9 російських банків, які обробляють транскордонні платежі, життєво важливі для спроб росії зберегти доступ до міжнародних ринків і допомогти фінансувати військові дії кремля.

У британському уряді підкреслили, що наразі під санкціями Великої Британії перебувають понад 3000 осіб, компаній і суден у межах російського санкційного режиму.

Повідомляється, що міністр закордонних справ Великої Британії нині перебуває у Києві. Іветт Купер також оголосила про новий пакет військової, гуманітарної та відбудовчої допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше Велика Британія до четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф вже анонсувала додаткову військову та гуманітарну підтримку Україні.

Також повідомлялося, що Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму NZD8 млн (4,77 млн доларів США) та введення додаткових санкцій проти росії.