ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти росії

Європейський Союз офіційно схвалив 19 пакет санкцій проти росії у відповідь на її продовження агресивної війни проти України. Про це у соцмережі Х (колишній Twitter) повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у четвер, 23 жовтня.

📢 «Ми щойно ухвалили наш 19 пакет санкцій. Він націлений, зокрема, на російські банки, криптовалютні біржі, підприємства в Індії та Китаї», — написала Каллас.

За її словами, нові обмеження також торкнуться російських дипломатів. Євросоюз вводить обмеження на їхнє пересування, щоб запобігти спробам дестабілізації з боку москви.

📢 «путіну стає все складніше фінансувати цю війну», — наголосила представниця ЄС.

За інформацією європейських ЗМІ, 19 пакет санкцій включає низку важливих заходів:

заборону на імпорт скрапленого природного газу з росії з січня 2027 року , що на рік раніше запланованого терміну;

, що на рік раніше запланованого терміну; санкції проти російських банків і фінансових структур у Центральній Азії, а також кількох криптовалютних бірж, які допомагали обходити обмеження;

торговельні санкції щодо китайських та індійських компаній, які співпрацювали з російською стороною;

заборону на експорт товарів із загальним обсягом понад 40 мільярдів євро , зокрема мінералів, кераміки та гуми;

, зокрема мінералів, кераміки та гуми; блокування ще 117 танкерів «тіньового флоту», які перевозили російську нафту.

☝️ Як зазначається, переговори щодо цього пакета тривали кілька тижнів. Їх блокували Австрія, Угорщина та Словаччина, однак згодом ці країни зняли свої заперечення, що дозволило Євросоюзу одностайно затвердити рішення.

Запровадження 19 пакета санкцій стало черговим кроком Брюсселя у стратегії фінансового тиску на кремль, спрямованій на обмеження ресурсів, які росія може використовувати для продовження війни.

Нагадаємо, 22 жовтня Сполучені Штати також оголосили про розширення власних санкцій. До списку потрапили найбільші нафтові компанії росії — «Роснєфть» і «Лукойл», а також понад 30 їхніх дочірніх структур. Ці обмеження стали реакцією Вашингтона на небажання кремля шукати мирне вирішення війни проти України.

👉 Також було повідомлено, що нацполіція України офіційно підтвердила, що мультфільм «Маша і Ведмідь» має зв’язки з росією і може бути об’єктом санкцій.